"Cáritas le garantiza la gobernabilidad a la Nación"

Manuel Ochandio llegó a Salta para dar una charla en días complejos para la Iglesia salteña por denuncias de abuso sexual contra sacerdotes, citaciones judiciales a autoridades eclesiásticas, apostasías de católicos que quieren anular su vínculo con la institución y coletazos del debate por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso.

El referente nacional del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC) se refirió a la campaña para separar a la Iglesia del Estado. Consideró que el intento de la Iglesia por ser parte de la definición de políticas públicas equivale a la intromisión de un Estado extranjero -el Vaticano- en cuestiones nacionales.

Ochandio habló del tema en un encuentro con referentes salteños y dialogó con El Tribuno sobre la situación de la Iglesia tras el debate por la legalización del aborto.

De acuerdo con su definición, cuando se piensa en separar a la Iglesia de las decisiones de gobierno hay que analizarlo en términos de la intromisión de un Estado extranjero en cuestiones nacionales.

El Estado Vaticano ha sido reconocido internacionalmente desde 1929. En 1934 se realizó el Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires, cuando el cardenal Eugenio Pacelli ( que luego sería Papa ) viene a la Argentina y se arma toda una estrategia para empezar a interferir en las Fuerzas Armadas, construir una relación con el sindicalismo para prevenir el comunismo y las izquierdas y plantear en el Estado un partido único, un sindicato único por actividad y representación funcional.

El cardenal llegó a decir que era una locura que hubiera un voto por persona y que tenía que votar el "padre de familia" representando a todo el núcleo familiar, obviamente, con el patriarcado como modelo cultural. Y esto ha sido lo que ha sustentado los golpes de Estado en Argentina.

Jurídicamente, cuando hablamos del catolicismo, es la intromisión de un Estado en otro.

"La cuestión tiene hoy trascendencia porque la mujer es protagonista política"

¿Como ve el contexto político que plantea este Gobierno nacional para la separación de la Iglesia y el Estado?

Lo veo con una fuerte contradicción. Hay que reconocer que este gobierno fue el que habilitó la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, esto se definió en el Senado y todos sabemos que si el Poder Ejecutivo quiere negociar que se apruebe una ley en el Senado tiene muchos elementos, porque negocia con las provincias el presupuesto y tiene un montón de herramientas.

Creo que no hubo una verdadera voluntad política de que se aprobara. Es más, la vicepresidenta de la República viajó al Vaticano para ver qué decía el jefe del Estado Vaticano al respecto, y ella, junto con el jefe del bloque en el Senado, estaban en contra. Pero además hay otro detalle: Cáritas le garantiza la gobernabilidad a este gobierno.

¿En qué sentido?

En que el 70 por ciento en asignaciones a planes sociales que distribuye la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, lo hace por un acuerdo con la Iglesia Católica Apostólica Romana, a los fines de que no haya estallidos sociales. Y se trabaja en los sectores vulnerables en conjunto con la Iglesia católica.

Cáritas ( que pertenece a la Iglesia ) le garantiza la gobernabilidad al Gobierno nacional, con lo cual veo dificultoso que se hubiera aprobado el proyecto de ley por impulso del Poder Ejecutivo.

Hay muchos sectores que forman parte de Cambiemos y tienen otra postura, pero no son los mayoritarios. Son sectores juveniles, con representación en la FUA (Federación Universitaria Argentina). Los sectores de izquierda de la FUA no quisieron tratar la interrupción voluntaria del embarazo en la FUA para no pelearse con la Iglesia, porque tienen desarrollo territorial conjunto.

La Franja Morada apoyó pero el radicalismo fue el partido que menos votos de senadores nacionales aportó para que se aprobara la ley. Son contradicciones. Y es un partido que supuestamente tiene una tradición laica, con Raúl Alfonsín y la ley de divorcio vincular. Sin embargo, llamativamente, pasaron estas cosas. Son cuestiones transversales. El peronismo, que nace de la Iglesia y el Ejército, luego del golpe de 1943, fue el partido político que más aportó, cuando durante todo el kirchnerismo no se trató el tema. Cristina cambió de parecer al respecto y lo manifestó.

No hay que simplificar cuando se ven las identidades partidarias en relación al laicismo y clericalismo, porque siempre atravesaron transversalmente la cuestión.

Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario, el divorcio vincular y con otras cuestiones. Personas que en lo político, económico y social son de derecha tienen una postura que nos sorprende en estos temas y viceversa.

¿Cómo analiza el hecho de que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, haya expuesto en el Congreso los datos de cuánto ganaban los obispos?

Marcos Peña cumplió con la función que tenía que cumplir. Cuidado. Marcos Peña no es el protagonista del hecho. Ahí hubo una diputada feminista, Carla Carrizo, que le preguntó. Sin esa pregunta, Peña no hubiera hecho nada. Además, respondió solo una parte, porque le faltó decir cuánto aportan las provincias y cuánto los municipios. O cuánto no pagan de servicio de energía, por ejemplo. Y cuántos edificios que no están destinados al culto, como institutos superiores que pertenecen al Vaticano, tampoco pagan impuestos o servicios. ¿Cuántas donaciones de tierras se han hecho en cada provincia? No se puede confirmar.

¿Cómo incidió la elección de un papa argentino?

No fue casual. Hay que analizar con los votos de qué cardenal llegó (Jorge) Bergoglio para entender cuáles fueron sus primeras misiones y cómo después se le complicó el mandato.

Son afirmaciones que no puedo hacer porque no me puedo defender solo contra un Estado extranjero.

Lo que hay que decir es que la cuestión del laicismo y el clericalismo tiene hoy esta trascendencia porque la mujer es protagonista política y le dijo al Estado Vaticano "mi cuerpo no es más un territorio para que confirmes tu poder". En la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, el tema de fondo es ese. El relato católico es patriarcado absoluto, desde el antiguo al Nuevo Testamento.