Fedro y el Dragón ganó el primer premio de la XXIV Fiesta Provincial del Teatro

"Fedro y el dragón", del grupo La Faranda, obtuvo el primer premio de la XXIV Fiesta Provincial del Teatro. El podio se completa con "De Cuir", del grupo Cuerpes Movimiento Experimental, que quedó segunda; "Secreta receta con cancioneta", con Andrea García y Luciana Rajal, que resultó tercera; y "El Ratón Pérez, en busca del diente perdido", del grupo La Auténtica, que se ubicó cuarta.

Con la organización de la Representación Salta del Instituto Nacional de Teatro, en cogestión con la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, esta edición de la Fiesta se desarrolló del 14 al 18 de este mes. Durante esos cinco días se presentaron 15 obras locales, además de un elenco jujeño invitado.

Se trató de una edición particular en cuyo marco se celebraron 20 años de la Ley Nacional de Teatro N§ 24.800.

El jurado encargado de elegir al elenco salteño que representará a Salta en el Encuentro Regional y en la Fiesta Nacional de Teatro del 2019 estuvo compuesto por Raúl Costaguta (por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta), Javier Vivas (por el Instituto Nacional de Teatro) y Martín Giner (por los participantes de la Fiesta).

"Fedro y el dragón" fue estrenada el 7 de junio de 2008. Desde entonces ganó siete premios Atina, reconocimiento nacional entregado por la Asociación de Teatristas Independientes para la Niñez y la Adolescencia, cuatro premios Latea y el Premio Nacional Javier Villafañe 2014 a la trayectoria y la calidad por la Región NOA.

La Faranda es una compañía especializada en títeres mecánicos. Sus puestas en escena están alejadas de la tradición del género. Cuentan con diferentes niveles escénicos, un impactante despliegue técnico y muñecos que alcanzan un metro de altura los menores. Ellos hablan, empuñan espadas, mueven objetos, cantan, navegan y se traban en lucha. La obra transcurre en la Edad Media. Fedro es un escudero joven, entusiasta y lleno de sueños. Confía en su señor y lo admira. Tiene una espada, un amor imposible y un defecto de dicción notable: cambia la "p" por la "f". Es un escudero más de todos los que vivieron en una época de castillos, batallas, pestes, princesas, unicornios y dragones. El dragón es un monstruo inmenso y temible que inexorablemente debe cumplir con su designio de destrucción y muerte. Avanza sembrando el terror. Un día Fedro y el dragón se encuentran y se produce un duelo...

Su primera instancia participativa en la Fiesta Provincial del Teatro coincidió con sus diez años de vida y el recambio del dragón y el Caballero Claudicante, además de una renovación del vestuario.

"El reestreno consistió en renovar estéticamente a la obra, aunque no hemos cambiado la historia original. Para nosotros a los títeres no se los lava ni limpia, por ello había que cambiar algunos personajes", comentó Fernando Arancibia a El Tribuno. Añadió que La Faranda no sigue ninguna línea de los titiriteros argentinos, sino que su labor se emparienta más con el teatro de actores. "Acá se usa mucho el títere de guante y son conocidos en el mundo los titiriteros argentinos por ser solistas. En cambio nosotros hacemos títeres mecánicos", definió. A su lado Claudia Peña, cocreadora del grupo que ya tiene 21 años de existencia, subrayó que con su quehacer teatral y siete obras en el repertorio, ellos demuestran que los títeres no se circunscriben a un universo infantil. "Nosotros tenemos mucho público adolescente en las escuelas. Como se trata de un escudero de la Edad Media, ellos tenían entre 15 y 16 años y como referente adulto -casi como un padre- al caballero que los tenía a su cargo. Este los entrenaba, los hacía estudiar, los preparaba para una futura vida de caballero. Entonces era muy atractivo que el referente adulto no se comporte como modelo ético, sino todo lo contrario", comentó. De allí que la obra, que conlleva líneas argumentales y de interpretación sencillas y completas de acuerdo con el ojo artístico del espectador, continúe generando empatía en el público juvenil.

"También en una época de crisis de los adultos era interesante el cómo nos comportamos los referentes adultos frente a los jóvenes, qué modelo somos en este momento. E hicimos una versión libre de un cuento de los hermanos Grimm que se desarrolla en la Edad Media y que tiene como protagonista a un escudero", cerró Claudia Peña. Con este planteo en 2019 "Fedro y el dragón" saldrá a representar a Salta por el país.