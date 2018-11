Cinco chicas trans sueñan con la corona de la reina de la Vendimia 2019

Para la Vendimia 2019 se presentaron hasta el momento tres chicas trans: Victoria Martínez y Paula Spinello para Guaymallén y Melody Fernández para Godoy Cruz. Sin embargo, ninguna de las tres sigue en carrera.

Las primeras dos compitieron por la corona distrital de Rodeo de la Cruz y Capilla del Monte, respectivamente, y no resultaron electas.

Mientras que Melody estuvo a un sólo voto de lograrlo en la elección del distrito Villa Hipódromo.

Ahora las esperanzas de la comunidad trans están puestas en las cinco chicas que mostraron interés por competir por la corona de la Ciudad de San Rafael. Ellas son Camila Palacios, Aldana Pérez, Anahí Morales, Paola Mansilla y Sonia Inostroza quienes todavía no completaron el trámite de inscripción.

“La iniciativa de postularse fue por una cuestión de que creemos que estamos aptas para poder participar. Si bien no somos partidarias de la elección de la reina de la Vendimia, sabemos que es un reconocimiento a la mujer trabajadora, que se esfuerza y busca su sacrificio para poder vivir”, dijo Sonia.

