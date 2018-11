Se cayó Facebook e Instagram en todo el mundo

Facebook no para de tener problemas. Después de las reiteradas fallas en torno a la privacidad de los usuarios, las caídas de la red generan complicaciones. Ahora, un nuevo error afectó a usuarios de todo el mundo

No fue culpa de los teléfonos o de los datos móviles. Facebook volvió a tener problemas y no se podía ingresar a las plataformas. Y esta vez, las fallas no se concentran en una región en particular, sino que afectan a cuentas de todo el mundo. Lo mismo sucedió con Instagram, red social que también es propiedad de Mark Zuckerberg