Trabajadores del Materno Infantil anuncian un paro de 48 horas

Los trabajadores del Hospital Materno Infantil realizaron una protesta hoy y anunciaron un paro de 48 horas para el próximo jueves. La asamblea se realizó por la mañana en las puertas del nosocomio.

Víctor Chuquisaca, delegado de ATE en el hospital Materno Infantil, dijo que el paro se realizará ante la falta de soluciones del Ministerio de Salud de la Provincia.

“Las paritarias se cierran por decreto y hay un incumplimiento por parte del ministerio”, dijo Chuquisaca en diálogo por Radio Salta.

“Detectamos compañeros profesionales, de mantenimiento que en total son 350 que no están siendo beneficiados con el pase a designación”. Chuquisaca explicó que el reclamo más fuerte es por el pase a planta permanente de los 350 empleados del nosocomio y aclaró que hace 3 semanas comenzaron con estos reclamos, pero hasta el momento no hubo ningún tipo de respuesta. “También se tocó el tema de la productividad. Hay obras sociales que no se están pagando y cada vez cobramos menos. Este mes cobramos mil pesos y acá vemos un hospital que está colapsado en todo los servicios”, aclaró.

“Vamos a avisar con tiempo para no obstaculizar la atención. Mañana estaremos en la Legislatura acompañandolo al ministro por el tema del prespuesto que sabemos que viene con ajustes y con reducción de planta”, finalizó.