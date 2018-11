Nandez y Barrios confían en ganar en el Monumental y ser campeones

Los mediocampistas Nahitan Nandez y Wilmar Barrios se mostraron confiados en que Boca obtendrá un triunfo en cancha de River que le permitirá quedarse con la Copa Libertadores, en el partido revancha de este sábado.

En conferencia de prensa, el uruguayo afirmó: "Si digo que no tengo ansiedad, miento. Lo disfruto con la familia, son cosas únicas. Estamos convencidos de que vamos a quedar en la historia. Estamos metidos en quedarnos con el partido".

Por su parte, el colombiano apoyó ese pensamiento: "Me imagino quedando campeón, es un anhelo y objetivo que tengo. Pienso en lo que han hecho los colombianos que tuvieron la gloria en Boca y son recordados y eso me entusiasma y me motiva para conseguir la hazaña".

Nandez remarcó en varias ocasiones que "hay que ser inteligentes y estar en todos los detalles" y se mostró "confiados en salir a ganar en cancha de River".

El uruguayo, que en el partido de ida evitó ver la amarilla que lo hubiera dejado afuera de la revancha, dijo que "ahora voy a estar liberado para raspar un poco más en el medio, ya que imagino un partido duro, con jugadas al límite".

Barrios vaticinó que "el equipo que menos errores cometa va a resultar ganador" y se mostró "esperanzado en conseguir la Copa". "La verdad que más allá de la ansiedad, estoy disfrutando el día a día de una final. Es algo que se puede vivir una vez, dos a lo sumo. Lo importante es aprovechar la previa y el partido", indicó.

Barrios destacó que "tenemos que ser compactos para defender y atacar" y, al igual que Nandez, hizo hincapié en los mínimos detalles: "Tenemos que estar concentrados en los 90 o 120 minutos. Hay que ser muy fuertes de la cabeza. Ser inteligentes para atacar y para defender".

Por último, el colombiano hizo referencia a la ausencia por un desgarro de Cristian Pavón: "Es alguien importante para nosotros, pero hay compañeros que vienen haciendo las cosas bien para reemplazarlo".