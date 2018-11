“Tabacal puede dar el golpe en el Regional Federal"

Deportivo Tabacal continúa ejecutando al pie de la letra un proyecto que nació a principio de año. La propuesta que eligió Walter Herrera, en conjunto con los dirigentes del club norteño, pensando en el próximo torneo Regional Federal Amateur, está dando sus frutos.

El trapiche, con un plantel conformado en su gran mayoría por jugadores de la zona, más algunos refuerzos, está a un paso de consagrarse campeón en la Liga del Bermejo (está jugando la final, pero ya está clasificado).

“En estos días estuvimos hablando con los dirigentes, armamos un proyecto pensando en el Regional con chicos del club y trajimos algunos refuerzo como Fabricio Reyes (delantero que también sería tentado por Central Norte), Javier Marín (volante), Álvaro Lozano (volante) y Leandro Pereyra (arquero). Los jugadores que vinieron le están dando esa cuota de jerarquía que necesita el chico para cambiar la mentalidad”, explicó Herrera en diálogo con El Tribuno.

El técnico de Tabacal trabajó toda la temporada con el plantel, el equipo sabe a que juega y estará más aceitado para el inicio del próximo certamen del Consejo Federal.

Llegar a la final de la Liga del Bermejo, y luchar por el título, es una clara muestra de que el proyecto está bien encaminado.

“Siempre apostamos a la formación, salir campeón en tu Liga es importante porque vas con otro respaldo al Regional. Veo mucho crecimiento en los chicos, tienen ganas de triunfar, quieren demostrar que están a la altura”, expresó Herrera orgulloso.

En principio, Walter tenía la idea de sumar tres o cuatro nombres más de jerarquía, lo que finalmente no será posible porque no cuentan con los recursos económicos. “Optamos por traer cuatro refuerzos de la zona, son todos jugadores que participaron en el torneo de la Liga”, explicó el entrenador, y agregó: “Ya los tengo en vista, serían de General Pizarro, Roby Manero y de Central Norte”.

Herrera confía en el trabajo que viene realizando, formando jóvenes que tendrá su oportunidad. “Soy un convencido que estos chicos están en condiciones de ejercer cualquier sistema táctico que propongamos. No vamos a cambiar el estilo de juego, tengo un equipo equilibrado y con experiencia”, dijo el técnico de Tabacal.

Está claro que el torneo que se avecina será muy duro, los clubes no erogarán grandes presupuestos, teniendo en cuenta que habrá un solo ascenso al Federal A.

“Creo que van a estar peleando los equipo de siempre, los que buscan y tienen recursos, como Central Norte, Talleres de Perico y seguramente algún tucumano. De ahí para atrás está el resto, lo incluyo a Tabacal que está para golpear, hacer daño y, porqué no, buscar el objetivo”, analizó el conductor del trapiche.

Con los pies sobre la tierra, Herrera agregó: “Hay que asimilar que será un campeonato muy difícil, asciende uno y el resto vuelva a su Liga de origen. Se jerarquizará más porque habrá que salir a buscar un plaza para el próximo torneo ganando el torneo Anual. Nosotros tuvimos este año un torneo muy competitivo”.

En Tabacal, como en otros clubes, aguardan la confirmación del inicio del Regional para terminar de planificar la pretemporada. “Estamos esperando que nos confirmen la fecha de inicio (sería el 27 de enero). Si arranca a fines de enero arrancaríamos la pretemporada el 6 de diciembre en Tabacal, contamos con una infraestructura importante”, contó.

Promesas azucareras

El técnico de Tabacal apostó por la juventud de algunos jugadores, quienes cumplieron sus expectativas y en algunos casos puntuales la superaron.

En la temporada de la Liga del Bermejo, que concluirá el domingo con la definición del título ante Independiente (HY), se destacaron varias promesas del trapiche.

“Gastón Miranda (defensor), de Embarcación y Miguel Juárez (volante) de Orán, me sorprendieron por el buen nivel que mostraron. La mayoría de los chicos que están en el plantel alternaron cuando estábamos jugando la Federal B”, destacó Walter Herrera, sin desmerecer el trabajo que vienen haciendo otras jóvenes promesas del club azucarero.

Otras de las prioridades del proyecto que lleva adelante el técnico de Tabacal fue darle rodaje a algunos jugadores nacidos en el club.

“Incorporamos el plantel superior a chicos de la local, por ejemplo Leonardo Zalazar (volante central, de 17 años), quien debutó en el torneo de la Liga; Nahuel Palacio, (volante central, de 19 años) y Antonio Mamaní (marcador central, de 21 años) de Yrigoyen. Todos estos chicos son patrimonio del club”, expresó el DT trapiche.

Por último, Herrera, valoró el sacrificio que vienen haciendo muchos de sus jóvenes jugadores: “Ellos quieren demostrar que tienen condiciones y que no traigan tantos jugadores de afuera”, concluyó.