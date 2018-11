Se presentaron dos listas para las elecciones en Juventud

El clima de asamblea del próximo 18 de diciembre está instalado en el Centro Juventud Antoniana, y como punto principal figura en el orden del día la renovación total de autoridades.

Ayer, a las 20, se cerró el plazo para la presentación de la reserva de nombres, número de listas y su apoderados, colores, designación de fiscales.

Ahora se procederá en un plazo de 10 días, hasta el 1 de diciembre, a la confirmación de candidatos, aunque como anticipo se confirmó que Gustavo Klix comandará la lista Renovación Antoniana, color marrón; también se reservó un lugar para otra lista que lleva el nombre de Rafael Ale, de color azul, perteneciente al oficialismo. Todo esto como datos preliminares que se dieron a conocer después de las 20, del martes, desde el club de la Lerma

Los pasos a seguir en la entidad es la conformación de una junta electoral que irá supervisando el armado de las respectivas listas, con la fiscalización de Personas Jurídicas. “Nos encontramos a disposición e insistimos que todo se tiene que desarrollar en un marco de salud institucional y transparencia”, fue el mensaje que dio el director de Personas Jurídicas, Rodrigo Martínez Urquiza, en sus declaraciones a El Tribuno. A su vez, el funcionario dejó en claro a qué responde el trabajo de los integrantes de la junta electoral. “El desenvolvimiento de la presentación de listas en un período de tachas que consiste en revisar si los candidatos están habilitados y si cuentan con la debida antigüedad. Para ello el padrón de socios consta como un documento que permitirá acceder fehacientemente a efectuar este trabajo y resolver algunas cuestiones de acuerdo al estatuto”, declaró el director de Personas Jurídica y señaló: “Dos veces intimamos a Juventud para que presenten el padrón para saber quiénes están de alta y cuáles fueron dados de baja, llevada adelante por la actual comisión directiva”.

En referencia al armado de listas, hubo algunos movimientos como las conversaciones entre el expresidente Rubén González y el sindicalista Jorge Guaymás, hincha antoniano y que se mostró predispuesto a colaborar con la entidad. Todo en una instancia para unificar listas en el sentido de que Juventud pueda salir adelante, tanto en el plano institucional como en lo deportivo. Y que lo que más preocupa es la campaña del equipo en el torneo Federal A.

El regreso del Beto Acosta

El partido de Juventud frente a Crucero del Norte cobra importancia ya que sí o sí el santo necesita sumar los tres puntos en juego. Para esta nueva presentación de los antonianos frente a los misioneros, el viernes, desde las 22, en el estadio Padre Martearena, el DT Salvador Mónaco analiza el regreso del Beto Claudio Acosta, quien por un problema muscular no pudo viajar para jugar contra Chaco For Ever.

Acosta empezó a entrenar en forma liviana en la práctica del lunes, pero ayer el jugador intensificó los trabajos con fútbol y se notó que se encuentra mucho mejor. Incluso, está en estudio la posibilidad de poder infiltrarlo para que juegue sin problemas.

La idea de Mónaco es entrenar hoy en el Martearena, para ir definiendo el once titular con los posibles retornos también del “Ratón” Gustavo Ibáñez y Francisco De Souza.

El santo viene de una sequía de varios partidos sin ganar y la ocasión ante Crucero se presenta propicia, si pretende salir de los últimos puestos en la tabla de posiciones de la zona 4 del torneo Federal A.

Ya cerca del final de esta ronda de la competencia, Juventud se encuentra en la penúltima ubicación, un puesto que hoy por hoy lo condena a perder la categoría.