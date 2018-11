Un héroe salvó a una nena que cayó a un pozo

Una niña de 4 años logró sobrevivir a una caída libre de 8 metros en el interior de un foso cloacal sin tapa ni señalización, a cielo abierto, a un costado de la ruta 26, nadando en las aguas servidas. Lo hizo por espacio de unos cinco minutos hasta que un joven se sumergió en la trampa que la negligencia creó para rescatarla de una muerte segura.

Uno de los protagonistas de un verdadero milagro, entrevistado ayer por El Tribuno, solo dijo: "Prefiero ser anónimo, un héroe sí, pero sin capa".

El suceso del que se hicieron eco las redes sociales y los principales medios de comunicación se produjo a las 19 del lunes, cuando dos hermanitas de seis y cuatro años fueron a comprar pan. Caminaron por la banquina de la ruta 26 en construcción y al volver, con la escasa iluminación del atardecer, una de las niñas cayó al pozo. Se trata de una boca de registro cloacal, sin tapa, que otrora al parecer derramaba los líquidos cloacales directamente sobre el río Ancho y la construcción del nuevo acceso había cerrado su botadura hacia el canalizado curso de agua.

Por esa razón la boca de registro se hallaba con más de 2 metros de agua servida, estancada. Allí cayó la niña.

Su hermana -según la versión de su propia madre- fue corriendo hasta la casa a avisar y recién se movilizaron hacia la trampa mortal, en cuyo interior oscuro una niña nadaba en la inmundicia para sostener el aliento y su vida.

Un joven de 25 años, pariente de la infortunada e inocente víctima, se tiró al foso cuyo líquido lo tapó. Aún así mantuvo a la niña a flote mientras vecinos buscaban una cuerda para asegurarlos. Ivanna, la madre de la niña, contó que ella estuvo junto a la boca del pozo oscuro llorando de impotencia, observando a su niña luchar en el agua por su vida. "No podía hacer nada, no se veía el fondo, solo sentía las bocanadas de mi hija y el chapoteo desesperado. Estuve shockeada, paralizada de terror y llegó, se colgó de la boca y se tiró". Relató que hubo un silencio largo y que el joven que la rescató decía: "Ya la tengo".

"Gracias a Dios, adentro había un alambre a medio sumergir que ayudó a mantenerse a flote a los dos hasta que hicieron un lazo e izaron a mi hija", subrayó la madre de la nena.

"Los bomberos, nada, la ambulancia, menos. Los operarios de la constructora, ausentes. Ni siquiera 24 horas después ningún representante de las dos empresas que tienen responsabilidad vinieron siquiera a preguntarme cómo está mi hija. Es el abandono de persona más grande que vi. Pero al menos gracias a un valiente mi hija sigue viva. No importa quién es, no importa si es familiar o no. A ese hombre le debo una vida que no tiene precio para mí. Y mire que de curiosos había más de 20 hombres entre operarios de la empresa constructora y vecinos que vieron llorar mi infortunio junto al pozo. Hoy agradezco a Dios y a ese joven haberme devuelto a la vida, pero esto no va quedar así", expresó la mujer.