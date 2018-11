Video: La cafayateña Aymara Aybar fue nuevamente elegida y sigue en La Voz

La salteña Aymara Aybar continúa en el exitoso programa La Voz que ayer tuvo la tuvo como protagonista en una jornada bastante particular. La cafayateña se midió con su amiga la cordobesa, Agustina Rosales. Ambas aceptaron el desafío de cantar en otros idiomas: la salteña le puso su voz al clásico de Edith Piaf, ‘La vie en rose‘ y la cordobesa a ‘Ho capito che ti amo‘, de Luigi Tenco.

Después de las presentaciones, Tini indicó: ‘Las dos me contaron un cuento y me llevaron a un lugar, no me queda más que felicitarlas‘. Axel agregó: ‘Estuvo maravilloso lo que hicieron y son muy originales las dos‘.

El único que tomó partido fue Montanter: ‘Sole tiene un lío importante. Siento que en Aimará es un personaje además de una cantante, pero las dos cantaron extraordinariamente bien‘.

‘Voy a ser injusta de todas maneras... Me quedo con Agustina‘, expresó la intérprete de ‘A don Ata‘. Sin embargo, el paso de la salteña por La Voz no terminaría allí: tanto Axel como Tini apretaron el botón y dejaron saber que la querían en su equipo. La decisión ahora era de ella, que se inclinó por formar parte del team del autor de ‘Amo‘.