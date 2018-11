Romero Ismael llevó su canto lírico a notables escenarios de Rusia

“Hoy me reconforté el alma y el espíritu, sentí tocar el cielo con mis manos”, fueron las palabras del lírico salteño Guillermo Romero Ismael, luego del concierto que brindó en la ciudad rusa Kazan.

El destacado cantante afronta una importante gira y se comunicó telefónicamente con diario El Tribuno.

“Fue impresionante el concierto. Estamos felices junto con mi representante. Fue a sala llena. El público nos despidió de pie. La emoción fue inmensa porque al instante se me vino a la cabeza mi Salta querida. Ahora cantaré en tres ciudades rusas: Sochi, San Petersburgo, Moscú. Además, realizaré dos conciertos en Asia”, acotó el lírico.

Romero Ismael estuvo acompañado por la pianista Lada Labzina, la soprano Gulnora Gatina, y el violinista Arslan Saify Tenor.

Cuando se le consultó en que etapa de tu carrera se encuentra, Romero Ismael sostuvo “Todas mis etapas las he vivido en plenitud, pero la que viene siempre es la mejor; hoy me encuentro exultante en mi propio reino, donde el arte se sostiene gozoso ante un torrente que arrasa con fuerza arrolladora los anhelos de mi propio ímpetu; ímpetu que no descansa ni cuando duerme”.

El lírico también se destaca por su profesión de maestro, preparando y formando jóvenes dentro de éste género musical.

“Un buen alumno hace a un buen maestro, quien tiene el don de formar personas en cualquier disciplina del arte, es un privilegiado; no hay mejor dicha que trasmitir la herencia que alguna vez tus maestros te dejaron; es inmensa la satisfacción de ver que un artista formado bajo tu dirección, se convierte en un hombre de bien y desparrama por el mundo sus conocimientos. En los últimos años trabajé con notables talentos salteños, que hoy se abren camino en otras partes del mundo. Nuestra provincia no cuenta con la infraestructura para llevar adelante un espectáculo lirico, es muy costoso, a pesar de todo, Salta viene desarrollando con ímpetu un camino promisorio con respecto a este tema”, dijo.

“Me considero un artista serio y comprometido con su música, yo no concibo al arte desde lo efímero y lo superficial, para mi cada corchea y cada silencio tiene su valor, nada de mi repertorio es elegido para satisfacer mi ego personal; yo solo soy un sirviente de una música excelsa y estoy a su disposición y siempre la pongo a ella por delante de mi propia voz”, añadió el artista salteño.

Guillermo Romero Ismael jamás deja de sobresaltar las condiciones de los jóvenes salteños para incursionar en el mundo de la lírica, y siempre ofrece los invita a sumarse.

“Lo primero que tienen que hacer es indagar sobre el tema, hoy tienen la tecnología a disposición, donde hay muchísima información al respecto, lo más frecuente es una escuela de música o algún maestro particular; hoy en día hay muchos caminos por donde se puede llegar al canto lirico y si quieren hacer una carrera de élite tienen que emigrar a Europa, España, Italia, Alemania, Austria, son países con muchos años de tradición operística y sin duda allí están las mejores escuelas y los mejores maestros de canto. Nadie hace una brillante carrera leyendo un libro de canto, ni imitando a treves de un disco a su cantante favorito, hay que estudiar y estudiar mucho para llegar a ocupar un lugar en el firmamento de la lirica mundial, sentenció Romero Ismael.