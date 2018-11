Valeria Mazza reveló qué le exigía su marido luego de cada embarazo: "¡Maldito!"

Valeria Mazza está casada con Alejandro Gravier desde hace 28 años. A lo largo de su matrimonio, formaron una numerosa familia y son padres de cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína.

En una entrevista con Mirtha Legrand, la modelo contó una de las estrategias que ha usado para mantener una buena relación con su pareja: "Con mi marido nos peleamos…, pero tratamos de reconciliarnos siempre antes de ir a dormir".

Fiel a su estilo, la conductora le preguntó si era verdad que cada vez que daba a luz a un bebé, su marido le mostraba una imagen de antes y le decía: "Tenés que volver a ser flaca como esta foto". Entre risas, la blonda le respondió: "Me ponía (las fotos). ¡Maldito, maldito!".

Además, aprovechó para dar una recomendación a las mujeres sobre la maternidad: "Obviamente que ir contra natura, no. ¡Mujeres, no sufran! Uno pone el cuerpo para ser madre con todo el amor del mundo. Creo que no hay amor más divino que el de una madre. Yo he puesto (el cuerpo) cuatro veces y he tenido cuatro partos naturales maravillosos. Siempre cuento la experiencia para que no le tengan miedo a los partos. Pero no volvés nunca a estar igual. Todo te cambia en la vida. Pero siempre traté de dar lo mejor".

En esa oportunidad, Mazza compartió el almuerzo con Diego Reinhold, Sofía Morandi, Rolando Barbano, Sandra Mihanovich y Martín Ocampo. A lo largo del programa, también se generó un intenso debate sobre diversos temas: como por ejemplo el feminismo.

"Para mí no somos iguales, pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo en la lucha de la equidad entre el hombre y la mujer. Tenemos que tener la posibilidad de ocupar el mismo puesto de trabajo y el mismo lugar en la sociedad. Creo que hemos ganado muchas batallas y falta mucho más", dijo la empresaria.

Diego Reinhold se manifestó en desacuerdo de esta opinión: "Perdoname, pero la mujer no tiene feminidad. ¿Qué es eso? Es una ilusión, una idiosincrasia creada, un formato, una programación. No hay tal feminidad ni tal masculinidad. Eso está totalmente creado, para mí".

"Lo que digo es que un grupo de mujeres en topless gritando en un espacio público no me representa. Pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con la lucha", afirmó Valeria. Mientras que Sofía Morandi expresó: "Cuando ganan Boca y River están todos los hombres en cuero festejando en el Obelisco. No entiendo. Las tetas hacen más ruido que las tetillas del hombre. Es una cuestión social". Infobae