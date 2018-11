El presidente de Aerolíneas aseguró que la empresa está "virtualmente quebrada"

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, declaró este miércoles que la empresa estatal "está virtualmente quebrada", y aseguró que no tiene recursos propios para pagar los sueldos. Asimismo, cuestionó al personal aeronáutico que esta mañana anunció un paro para el próximo lunes 26 de noviembre. "Es una empresa que está virtualmente quebrada, para pagar salarios mes a mes tenemos que pedir dinero al Estado porque hoy la situación de la compañía no permite que podamos pagar sueldos con nuestros propios recursos", sostuvo el funcionario. La Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) anunció este martes un paro total de actividades para el lunes próximo, tras la suspensión de 367 trabajadores que participaron de asambleas en rechazo al incumplimiento del pago de la cláusula gatillo negociada en la última paritaria.

"Es evidente que el paro está atado con la movilización de transporte. No es casual. Se ha transformado en una cuestión política en donde líderes sindicales muy importantes como (Hugo) Moyano o (Roberto) Baradel salen con carteles de ‘defendamos a Aerolíneas’, cuando lo que hacen es arruinar el prestigio que tanto cuesta construir", advirtió Malvido en diálogo con Radio Mitre. "Acá hay un grupo de personas que termina afectando a millones de pasajeros. La semana pasada fueron 30 mil, pero además tienen de rehenes a empleados, a quienes no les permiten trabajar y hacer lo que les gusta hacer, que es atender a nuestros usuarios", consideró el titular de la aerolínea de bandera.

Sobre la suspensión de 376 trabajadores por la medida de fuerza que realizaron los aeronavegantes la semana pasada, Malvido explicó: "Fue una decisión que tiene que ver con el caos que generaron con las asambleas. Lo que hicimos fue, en función de la afectación directa que tuvieron sobre los pasajeros, aplicar las sanciones que corresponden". Además, dijo que con los salarios "hay una diferencia respecto de esa cláusula. Nosotros sostenemos que no incluye la inflación de septiembre y por tanto el último mes que incluyó gatillo fue septiembre pagado". "Ellos creen que la inflación de septiembre debería haber sido recogida en octubre, un mes posterior al cierre de las paritarias. Nosotros no decimos que no existió esa inflación, decimos que es parte de la paritaria siguiente y hay que sentarse a negociar ese 6,5%. De ninguna manera nos negamos a reconocer que hay un reclamo, lo que creemos es que es parte de la negociación", enfatizó. En ese sentido, resaltó que "los empleados tuvieron un 34% de aumento salarial en lo que va del año hasta septiembre". Días atrás, el presidente Mauricio Macri dejó en clara su postura respecto a la aerolínea estatal. "No es justo que el 95% que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcionen", sostuvo el 8 de noviembre, cuando una medida gremial obligó a cancelar más de 50 vuelos. Dos días después, cuando un fuerte temporal provocó inundaciones en gran parte del conurbano bonaerense, lanzó otra crítica a través de Twitter. "Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto", manifestó en ese momento en la red social.

