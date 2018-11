Abordan con adolescentes el tema "drogas peligrosas"

Alumnos del Instituto Superior Amadeo Sirolli, que cursan el segundo año de la carrera de Profesorado de Biología, junto al Dr. Daniel Rallé como personal profesional del Hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Gral. Gemes, organizaron un taller sobre el consumo de estupefacientes, destinado a los jóvenes del colegio secundario Santa Teresita, un colegio ubicado en el barrio del mismo nombre, con turno vespertino. Los alumnos de nivel superior se encuentran desarrollando unas pasantías en el colegio secundario, dentro de sus prácticas debían desarrollar un proyecto educativo que preste un servicio a la comunidad; para desarrollar ese proyecto escogieron como tutor al Dr. Rallé, debido a que en su función de médico y también en su función de político, debido a que actualmente ejerce un cargo como concejal por el Municipio de Campo Santo, tenía conocimiento sobre ciertas problemáticas que afectan a los distintos sectores sociales, "acepté acompañarlos en esta tarea y les sugerí charlas sobre adicciones, debido a que en el hospital conocemos el conflicto que tiene esa zona con el paco, la marihuana, el alcohol y las pastillas, pero también ellos realizaron una investigación sobre la situación sociocultural de los jóvenes que asisten al colegio, concluyendo que el problema que delimitan con mayor gravedad es la exposición con la droga", expresó el Dr. Rallé. La charla se pudo concretar durante la semana anterior y fue programada de forma tal que sea lo más interactiva posible, "con mi experiencia en este tipo de cuestiones busqué en forma constante que los chicos participaran, la idea era lograr que ellos reconozcan que allí había un problema, de a poco lo fuimos logrando hasta que ellos manifestaron sobre su relación con la droga, algunos dijeron haberla probado alguna vez, otros dijeron que sus amigos lo hacen, otros negaron su consumo aunque afirmaron que en alguna oportunidad fueron presionados para que la consumieran, hubo muchas respuestas distintas pero aceptando la presencia de ese flagelo muy cerca suyo" comentó el facultativo. Las respuestas que tuvieron mayor peso fueron expresadas por medio de una encuesta de tipo anónima, que se realizó como cierre de la jornada, "en forma anónima ya se animaron a otro tipos de respuestas, por ejemplo que ellos consumen porque no soportan los problemas en la familia, lo hacen porque nadie se los prohíbe, se drogan porque son dueños de sus vidas, consumen porque sus amigos hacen lo mismo, "me drogo porque no tengo otra' o porque la droga los hace sentir fuertes, ese tipo de respuestas nos dice que la droga está arraigada en forma muy profunda. Estimamos que en este barrio en particular, entre un 10 al 13 % de los jóvenes consumen estupefacientes, este dato surge justamente de este tipo de encuestas, algo que realizamos con cierta frecuencia; la franja más común de consumo es de los 13 a 18 años" informó el Dr. Rallé.

Lo que se busca con estos talleres, además de conocer con cierta exactitud la problemática, es hacerle saber a estos jóvenes que hay un entorno social afligido por ellos y que solo busca que modifiquen sus conductas, "lo que les hicimos saber es que buscamos el fortalecimiento de la personalidad de cada uno de ellos, para que puedan decir que no al primer ofrecimiento, ese primer no es fundamental para no ser atrapados por el flagelo. También notamos que algunos consumidores solo muestran una mala conducta en su ambiente social, pero hay otros que delinquen con frecuencia para poder conseguir la dosis diaria" finalizó el Dr. Daniel Rallé.

El barrio Santa Teresita surgió como un asentamiento en terrenos que pertenecían al Ingenio San Isidro, ubicado por detrás de barrio El Cruce; es el lugar donde se han realizado la mayor cantidad de allanamientos por parte de la Brigada de Drogas Peligrosas en busca de desbaratar bocas de expendio, también es donde se producen muchos robos a la propiedad debido a la presencia de jóvenes que deben recurrir a la delincuencia para obtener dinero para poder comprar droga. El trabajo de los asistentes sociales y de los docentes en la escuela logra indicadores perturbadores sobre la falta de interés por parte de los progenitores con la educación de sus hijos, pero sobre todo sobre la presencia de violencia intrafamiliar, factores que favorecen el ingreso de los menores y adolescentes al mundo de las drogas.