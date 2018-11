"El interés por conocer sabores y texturas y la curiosidad por una gastronomía muy diferente a la que se conoce en el país, siempre me lleva a preparar mis platos especiales en las ferias y masterclasses. Y eso es, justamente, lo que voy a estar proponiendo en Salta", adelanta Takehiro Ohno, el conocidísimo chef japonés que estará en Salta desde hoy y hasta el domingo próximo en el Centro de Convenciones, en la Feria Abasto Gourmet.

Es la segunda edición que entre hoy y el domingo ofrecerá una variedad enorme de platos y bebidas, pero además la primera Expo Asado con competencia incluida.

Ohno compartirá las jornadas con otro grande, en este caso de la pastelería: Mauricio Asta.

En octubre pasado, ambos participaron de la misma feria en Tucumán y la metodología se replicará ahora en nuestra ciudad, en este caso con más de 100 estands de comidas, 20 parrillas, degustaciones, juegos y clases de cocina.

"Mi idea para la feria y en las clases de cocina es abrir una puerta a quienes están dispuestos a probar formas diferentes de preparación de los alimentos y, en mi caso particular, con platos de mi especialidad. Eso vamos a plantear ahora en Salta", dice a El Tribu

no en una charla previa.

El chef es muy claro en sus conceptos de enseñanza y remarca que, en una década de programas en televisión, la premisa es la accesibilidad y el menor tiempo. "El objetivo es que el señor y la señora que siguen mis clases, ya sea televisivas o personalmente, puedan preparar comidas con sencillez, nutritivas, que no le demande más de 15 minutos y ricas, pero con un toque distintivo. Los grandes platos, complejos, de autor, son para ocasiones muy especiales, pero para el día a día me interesa que la gente pueda hacerlo en su casa y lo disfrute, eso es lo más importante".

Como tantos otros chefs, tiene una particularidad a la hora de plantear sus platos: se interioriza del lugar, de la región y tiene muy en cuenta la estación en la que realiza la visita. Eso le permite no solo conocer productos propios de la zona, sino los que están a mejor precio y calidad.

"Apenas llego a una ciudad me voy al mercado. Allí observo y elijo los productos más aptos en calidad, tipo y precio para las preparaciones que sugeriré en las clases. Esto es lo real, lo práctico, lo cercano a todos. El cocinero tiene que estar informado de los productos de estación y observar su calidad para decidir qué y cómo preparará la comida".

Ohno remarca con claridad que son fundamentales los conocimientos y técnicas de base del cocinero, a partir de los cuales podrá realizar combinaciones nutricionales adecuadas y sabrosas. "Las proteínas, los hidratos de carbono, las fibras, entre tantas otras opciones, deben estar presentes en los platos y vamos combinándolos adecuadamente en cuanto a sabores y texturas. No hay que equivocarse respecto de lo que es nutritivo, por eso en las clases intento ofrecer información correcta en ese sentido para que el resultado sea lo más perfecto posible. Eso es lograr un balance adecuado entre lo bueno y lo rico al paladar", concluye.

Las delicias de Mauricio

Con una amplia formación nacional e internacional, Mauricio Asta trabajó en varios programas de televisión y escribió cuatro libros.

Con mucho bagaje profesional y despertando todos los sentidos con sus exquisiteces dulces, también estará por primera vez en Salta ofreciendo lo mejor de sus preparaciones.

"Voy a ofrecer mis conocimientos con la dinámica que suelo brindar en mis clases, donde no solamente se aprende sino que también acompaño con un quantum de alegría, de comunicación con el público, con un rato ameno para que se reencuentren con lo que ven de mí en la tele y, además, con una receta nueva para llevarse", le anticipa a El Tribuno mientras manifiesta su entusiasmo por conocer la ciudad.

Asta considera que la "televisación de la cocina" dio paso a una mirada diferente a la profesión, acompañado de una nueva cultura de la alimentación. "Ingredientes, puntos de cocción, gastronomía del mundo, productos inéditos traídos de otros países ingresaron a nuestra cultura y se acercaron al conocimiento de todos. Que haya eventos en los que se incorpora lo propio, lo regional y lo internacional es algo que hoy, para las nuevas generaciones, resulta normal y atractivo. La cocina, en todas sus manifestaciones es algo más de alto interés, a diferencia de años atrás en los que no había referentes tan públicos y pasaban desapercibidos", reflexiona.

Para este pastelero, que creció en una típica familia italiana donde era normal ver a su madre y a su padre cultivar en la huerta y elaborar artesanalmente licores, panes, pastas y salsas, no le resulta extraño la buena comida casera. "Es mirada familiar sobre la cocina, la presencia de una gran quinta de vegetales en lugar de jardín, creo que me dio la chispa de esta profesión. Sumado a grandes de la gastronomía con los que crecí viendo sus preparaciones, todo se integró para lo que hoy es mi trabajo, más allá que antes hice otras actividades totalmente diferentes, pero no me equivoqué en mi elección", cuenta.

Y para concluir, Mauricio Asta no deja pasar la oportunidad de remarcar, con énfasis, que más allá del aspecto profesional, de los óptimos resultados de una preparación culinaria y sus variables, "el cocinar tiene que ver con un gesto de amor, porque remite a la protección y cuidado profundos a partir del abrazo y el apego que da la madre que amamanta a su hijo. En cada momento que comemos nos remitimos a ese amor familiar, por eso y aunque parezca trillado y cursi, cuando preparamos los alimentos con cariño, positivos y pensando en lo que le gusta al otro, eso se refleja completamente en la comida y quien degusta lo percibe. El amor es el ingrediente intangible que pido que nunca falte en toda preparación", cerró.