En días entregarán las 66 viviendas

El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Sergio Zorpudes, adelantó que la próxima semana las familias adjudicatarias de las 60 viviendas de la zona norte podrán ocupar sus casas debido a que el proceso de terminación de la obra concluyó. Algunas familias solo restan completar trámites administrativos.

El anticipó lo realizó el funcionario en la localidad de Chicoana, en oportunidad de la entrega de 10 módulos habitacionales para las familias del loteo Las Paltas. Zorpudes precisó que el gobernador estará presente en dicho acto en Rosario de Lerma, porque "para la entrega de viviendas no hay agenda, es una prioridad en nuestro gobierno".

Este anuncio llevó alivio a numerosas familias rosarinas preocupadas por la entrega de sus viviendas, ya que sus alquileres en la mayoría de los casos estaban vencidos, y nadie alquila por unos meses en esta ciudad.

Zorpudes precisó que ahora falta "corroborar la entrega del trabajo en condiciones, y otros detalles de firmas de las familias beneficiadas". Las ansiadas viviendas fueron construidas a un costado de la ruta provincial 36, camino a Campo Quijano.

Los beneficiarios de estas 66 viviendas habían sido convocados recientemente al sorteo de ubicación de las casas. Para la adjudicación hubo en julio pasado 660 postulantes habilitados. La larga espera ahora llega a su fin y podrán cumplir el sueño de tener su casa propia, aseguró el presidente del IPV en el noticiero de canal 10.

Vale recordar que El Tribuno graficó en reiteras oportunidades una serie de casos de familias y personas discapacitadas adjudicatarias de estas casas, a las que les generaba muchos problemas el hecho de no tener una fecha cierta para tomar posesión de sus vivien das.

Se destacó el caso del canillita Gabriel Burgos, cuya familia estaba a punto de ser desalojada y cuyos integrantes sufren discapacidades. Burgos ya sabe cuál será su nueva casa, el hogar de su familia, el espacio propio.

"Estaba esperando con ansias esta noticia. Si es como dice el señor Zorpudes, es una bendición de Dios que ocurra esta entrega antes de fin de año" contó el canillita.

María Aparicio también expreso su alegría por esta entrega confirmada, con fecha para la próxima semana, "no dábamos para mucho tiempo en el alquiler. Me pidieron la casa para este mes. Los contratos son exigentes, tienen razón los inquilinos, hay gente que busca en esta época viviendas para alquilar. No se puede esperar tanto. Escuché la noticia de entrega. Estamos contentos".

Por lo visto, las 66 viviendas están en condiciones de ser entregadas, el obrador de la empresa constructora ya fue levantado y las calles fueron niveladas. Hasta se vieron algunos árboles puestos en las veredas de cada manzana.

Lo importantes es que el titular del IPV, Sergio Zorpudes ya adelantó el anunció esperado.