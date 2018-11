Importante victoria de Dorados ante Juárez

Los Dorados del técnico argentino Diego Maradona pusieron esta madrugada un pie en la final del torneo Apertura 2018 del Ascenso MX (segunda división), tras vencer 2 a 0 al Juárez en el partido de ida de su semifinal jugado en el estadio Banorte.

La victoria sinaloense comenzó a tomar forma al minuto 13 cuando el argentino Jorge Córdoba firmó el 1 a 0 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por derecha.



Maradona y su auxiliar Luis Islas celebraron la anotación gritando eufóricos.

Apenas un minuto después, los Dorados se acercaron al segundo gol con un disparo al palo.

El 2 a 0 cayó al 27, lo marcó Raúl Sandoval con un disparo de zurda dentro del área.

El entrenador argentino salió del banco y manifestó su alegría bailando sonriente en su área técnica.



Durante el segundo tiempo, los Dorados dominaron el juego y complacieron a Maradona quien de buena gana, en una ocasión cuando el balón salió por la banda, lo tomó y lo besó antes de devolverlo a la cancha.

En cuanto se escuchó el silbato final, Maradona abrazó a Islas y a sus jugadores.

De esta manera, los Dorados de Sinaloa, séptimos de la clasificación en la fase regular del torneo, se impusieron a los Bravos de Juárez, que terminaron como líderes.

“Podemos ganar, perder o empatar, pero lo que no podemos perder es la dignidad del trabajo que nos trajo aquí, porque esto no se dio de la noche a la mañana”, dijo Maradona en conferencia al final del partido.

La racha de partidos sin perder de los Dorados bajo el mando de Maradona llegó a nueve: siete victorias y dos empates.

“No soy el técnico Mourinho, soy Diego Armando Maradona con la gorra de Dorados”, apuntó el técnico argentino.

El partido de vuelta de esta eliminatoria se jugará el sábado en el estadio Olímpico Benito Juárez.

“Ahora tenemos una final más. El sábado jugaremos conforme a las falencias y las virtudes que tienen ellos, no se les puede descartar. No nos vamos a refugiar en estos dos goles que tenemos de ventaja”, remató el Diego.

En la otra semifinal, a celebrarse este jueves y el domingo, se enfrentarán Atlético San Luis y Atlante.