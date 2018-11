Gallardo no definió aún el equipo que pondrá ante Boca

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, ensayó con el colombiano Juan Fernando Quintero en la zona de volantes y luego con el uruguayo Rodrigo Mora en la ofensiva para jugar ante Boca la segunda final de la Copa Libertadores, el próximo sábado en el Monumental.

Además el equipo que arrancó jugando en la práctica cerrada en el predio de Cardales tuvo la presencia de Enzo Pérez y la ausencia de Ignacio Fernández en relación al equipo con el que trabajó ayer en Ezeiza.

De este modo, los 11 que iniciaron las tareas tácticas fueron: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Gonzalo Martínez y Quintero; y Lucas Pratto.

De todos modos y como viene sucediendo, el Muñeco modificó ese sistema al incorporar al equipo a Mora en lugar de Quintero para hacer dupla ofensiva junto a Pratto.

Luego hubo una parte de los trabajos tácticos donde volvió a estar Lucas Martínez Quarta, siguió Mora y el que salió fue Palacio mostrando una formación que hasta ahora no había probado nunca.

Lo cierto es que con los ensayos que viene realizando Gallardo, el equipo no estará confirmado hasta el mediodía del partido, pero por los trabajos hasta ahora hay sólo 8 que no salieron nunca; Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Ponzio, Pity y Pratto.

Este viernes habrá un nuevo entrenamiento en el predio de Cardales y quizá en los trabajos de pelota parada Gallardo dé alguna pista más firme de los 11 que va a elegir para enfrentar a Boca en el Superclásico de la final de la Libertadores.

Por su parte Ignacio Scocco, quien se encuentra en la lista de concentrados, está descartado para la final luego de resentirse de la lesión en el gemelo de la pierna derecha que arrastra desde el partido ante Estudiantes por la Superliga.

El plantel millonario se reunió en el Monumental al mediodía, luego almorzó en el predio Sofitel de Cardales, donde se entrenó por la tarde, y volverá al Monumental el sábado tres horas antes del partido.

El Muñeco incluyó en la lista de concentrados a 29 jugadores de la lista de buena fe de la Copa Libertadores que se entrenan con el plantel profesional, incluso al delantero colombiano Rafael Borré, quien se encuentra suspendido después de haber sido amonestado en la primera final.

En otro orden, la subcomisión del hincha de River iniciará esta tarde una serie de encuentros en el club para organizar el recibimiento del micro de los jugadores en el Monumental y la fiesta de apoyo en la salida de los jugadores al campo de juego.

El Monumental será ocupado por unos 66 mil hinchas millonarios, en su inmensa mayoría socios abonados al club, quienes ya dejaron una recaudación histórica de 100 millones pesos y planean hacer sentir el invicto en finales en su estadio.

River definió en su historia siete títulos en el Monumental y los ganó todos: Copa Libertadores 1986, 1996 y 2015, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2016, Supercopa 1997 y Copa Interamericana 1987.

Si se tienen en cuenta las finales de la Copa Libertadores de 1966 ante Peñarol donde ganó 3 a 2 y la de 1976 que le ganó a Cruzeiro por 2 a 1 -luego perdería en tercer partido- y la Sudamericana de 2002 con Cienciano 3 a 3 -cayó de visita 1-0-, el invicto es de 10 partidos.