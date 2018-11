Salta no se queda afuera con sus pálpitos y promesas para la súperfinal

En Salta la superfinal de la Copa Libertadores no pasa desapercibida. Tanto hinchas de River como de Boca viven la previa con la misma efervescencia que en Buenos Aires. No importa la distancia.

El fanatismo, la ansiedad y las ganas de desahogarse mantienen en vilo a los seguidores salteños de los clubes más ganadores del fútbol argentino.

El Tribuno recorrió las adyacencias de la plaza 9 de Julio, donde seguramente el sábado por la noche habrá festejos rojo y blanco o azul y amarillo.

Lo que se pudo apreciar es que hasta los simpatizantes de otros clubes también están al tanto y se prenden al superclásico. Ninguno hace caso omiso a la pregunta: ¿Quién ganará la Copa? Todos tiran un resultado.

El optimismo y las promesas están a la orden del día. Cada uno de los simpatizantes tiene un pálpito para la final y ninguno se animó a vaticinar una definición por penales.

Las promesas van desde cortarse el pelo, ayudar con las tareas de la casa y hasta dejar de salir los fines de semana con tal de ver a su equipo campeón de América. Todas son válidas a la hora de soñar con dar la vuelta olímpica frente al eterno rival.

En las casas de deportes las ventas estuvieron dentro del promedio, ambas camisetas (originales) rondan los dos mil quinientos pesos y la crisis limitó las ventas en estos días. Con tal de cuidar el bolsillo, las imitaciones son las que más salieron y, obviamente, los vendedores del “merchandising”, con las banderas y los gorritos, ya se apostaron en las calles salteñas y esperan sacarle el jugo a esta gran final.

Quedarán los últimos noventa minutos o ciento veinte en caso de persistir la igualdad, y el corazón y el nerviosismo también empiezan a jugar.

Durante toda la semana los informes en los diarios, la radio y la televisión se intensificaron con el River - Boca, y las encuestas de los portales tienen diferentes opiniones, en una gana River, en otra gana Boca, pero lo cierto es que cada uno de los hinchas se tomó el trabajo de dejar su pronóstico.

Los preparativos también están a la orden del día. Comprar temprano la carne para hacer el asado o separar los envases para la bebida.

En Salta también se vive la gran final de una manera especial, todos esperando saber que equipo será el campeón para festejar en la plaza 9 de Julio, el lugar tradicional para los festejos deportivos.

La espera llega a su fin y más allá de estar a más de mil cuatrocientos kilómetros de Buenos Aires, los hinchas salteños harán sentir su aliento en cada rincón de la provincia, tal como lo harán la peña oficial de Boca en Tartagal y la agrupación de River en Cafayate.

Las voces:

Ariana Sarmiento: “Gana Boca 2 a 1. Si sale campeón prometo estudiar para aprobar con un diez”.

Hugo Chamorro: “Boca va a ganar 2 a 0 con dos goles de Ábila y prometo gastar a los de River”.

Carla Isnado: “Para mi obviamente gana River 3 a 1. Soy muy yeta por eso no prometería nada pero si salimos campeón me hago un cambio de look completo y empiezo a hacer la dieta. Todo sea por ver al millonario campeón de América”.

Facundo Ruiz: “Espero con ansias el partido y para mi gana River 2 a 1 con goles de Ignacio Scocco y el Pity Martínez. Si salímos campeón prometo pasar de curso sin llevarme ninguna materia, espero que River me de esa alegría”.

Juan Medina: “Boca gana 2 a 0 con goles de Benedetto y Wanchope Ábila. Verlo en familia, es la cábala”.

Sebastián Díaz: "River gana 3 a 0, con dos goles del Pity y Pratto. Si ganamos me afeito la cabeza”.

Manuel Figueroa: “Va a ganar Boca 1 a 0, con gol de Darío Benedetto. Si salimos campeones prometo ir a la Virgen del Cerro desde El Quebrachal de donde somos pero vendría con toda la familia. Ojalá sea una linda final”.

José Mostajo: “No tengo dudas de que va a ganar River y lo hará por 2 a 1 con goles de Lucas Pratto y Pity Martínez. Si sale campeón, prometería no salir los sábados y terminar bien los estudios”.

Belén Fuentes: “Soy hincha de Racing pero para mi gana Boca 2 a 0 con dos goles de Dario Benedetto”.

Agustina Rueda: “Gana River 2 a 1 con goles de Pity y Maidana. Si ganamos festejo con la familia”.

Yanina Rojas: “Ganará River 2 a 1 y no soy de hacer promesas, pero quiero salir a festejar”.

Camila Cata: “Gana Boca 2 a 0, con goles de Darío Benedetto y de Wanchope Ábila. Si Boca sale campeón prometo dejar de dormir tanto y levantarme temprano para ayudar en las tareas de la casa”.

Pablo Torres: Gana River 2 a 1 y si salimos campeón la llevo a mi novia a Misiones”.

Matías Mostajo: “Para mi gana Boca 2 a 0 con goles del Pipa Benedetto y Carlitos Tevez. Si sale campeón Boca prometo dejar de salir los sábados y dejar el alcohol, todo sea por ver a boquita dando la vuelta olímpica en el Monumental”.

Miguel Barrionuevo: “Gana River 2 a 0, con goles de Lucas Pratto y Pity Martínez. Simplemente quiero alegrarme y disfrutar de la final, voy a ver el partido con mi hijo y si ganamos vendrémos a la plaza a hacer un poco de ruido”.

Nicolás Díaz: “Para mí gana River 2 a 1, con dos goles del Pity Martínez. Estoy con mucha ansiedad y como loco. Si salimos campeones, ayudo todos los días en la casa a limpiar, le hago caso a mi mamá y no salgo los fines de semana”.