En el centro del mundo

El G20 es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Participan además la ONU, Banco Mundial, FMI, BID, representantes de África y Asia, OCDE, OMC y OIT.

En conjunto, los miembros del G20 representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones globales. Esto nos indica que estamos ante el evento internacional más importante de la historia de nuestro país. Además de la cumbre de todos los líderes, asistiremos a varias reuniones bilaterales, entre ellas, Donald Trump con Xi Jinping y con Vladimir Putin, y un sinnúmero de encuentros similares entre presidentes de magnitud enorme para la política mundial. Durante tres días el mundo estará en nuestro país. Ahora bien, esta cumbre se realiza anualmente en distintos países y por ende convergen en ellos enormes vicisitudes propias de la magnitud del evento. En nuestro país el anarquismo tuvo sus primeros pasos con el inmigrante italiano Errico Malatesta y su esplendor se desarrolló en la época de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), una entidad anarco sindical. En la actualidad el modo que tienen de ser visualizados estos grupos internacionales es con hechos vandálicos, incendiarios, colocación de artefactos explosivos y violencia callejera. Y quieren que sus actos tengan repercusión global. Generalmente están interconectados mundialmente y comienzan a desarrollar disturbios días antes de G20, y para ello utilizan grupos locales que generan vandalismo y violencia, más allá de la impericia o la capacidad que puedan tener esas personas para ejecutar sus acciones. Esto ocurre siempre que se realiza esta cumbre, solo cabe recordar los feroces disturbios el año pasado en Hamburgo. Lo que parece inevitable es que a este gran evento nosotros le incorporemos nuestra impronta, llena de mediocridad y estupidez. Mediocridad porque no le damos a este encuentro la envergadura que tiene, pero no el hombre común, sino aquellos que tienen responsabilidad social, digo comunicadores, dirigentes, formadores de opinión que deberían aportar conocimiento e información para ayudar a comprender el acontecimiento. En cambio, lo que podemos ver, escuchar y leer son pobres comentarios que van desde quejas por los cortes de calle o relacionar hechos totalmente ajenos al evento.

En el caso de juez, Claudio Bonadio es hoy un personaje con gran trascendencia internacional por la causa que investiga, como fue el juez Sergio Moro en Brasil, en su momentos fueron Baltazar Garzón en España o el fiscal Antonio Di Pietro en Italia. Ahora que algunos quieran vincular a estos hechos con la causa "denominada de los cuadernos" es de una mediocridad manifiesta. Esa causa que ha puesto en evidencia lo que yo me animo a denominar como un "tsunami de inmoralidad" que pasó por Argentina durante muchísimos años, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el encuentro del G20. Pero no conforme con eso, encontramos a los "quejosos crónicos", entre ellos, importantes presentadores televisivos (con aspiraciones políticas) a los que les incomodan los inconvenientes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires durante 72 horas. Parece que nos hubiésemos quedado en la queja y la indiferencia, aun ante hechos trascendentes que ponen a nuestro país en el centro del mundo. Yo seguiré aspirando y contribuyendo desde mi lugar para tener una Nación que le gane a la ignorancia, a la mediocridad y a la estupidez.