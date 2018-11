Triunfo y liderazgo de los infernales

Salta Basket venció contundentemente a Independiente de Santiago, por 88 a 71 en el Delmi y pasó a liderar la Conferencia Norte de la Liga Argentina. Este viernes chocan de nuevo.

Los infernales iniciaron el primer cuarto con algunas fallas que le permitieron a los santiagueños sacar una pequeña ventaja al inicio, luego el local se recuperó y se disputó un terrible ida y vuelta que terminó 22 a 19 para los dirigidos por Leandro Hiriart.

El segundo cuarto comenzó con la misma intensidad, pero de a poco los salteños se fueron alejando en el marcador gracias a un gran trabajo de su quinteto inicial y el goleo de Emilio Stucky. En el mencionado período, Salta Basket logró un parcial de 18 a 12, para irse a los vestuarios 40 a 31.

Los infernales continuaron de la mejor manera el inicio del complemento, donde volvieron a sobresalir Lisandro Rasio, Víctor Cajal, Gregorio Eseverri, Federico Mariani y Scott Cutley, más nuevos aportes de Stucky. Por eso el parcial fue 26 a 17 y Salta Basket se puso 66 a 48 a falta de diez minutos.

Para el último cuarto, Independiente intentó dar vuelta el marcador, pero la diferencia obtenida por los infernales era tanta que jamás estuvo en peligro la victoria. De hecho el parcial fue para los santiagueños por 23 a 22, pero el conjunto de nuestra ciudad se llevó un contundente 88 a 71 para continuar en la cima de la Conferencia Norte.

Cabe recordar que Salta Basket sufre una baja importante, por la lesión de Diego Gerbaudo (un desgarro de 5 mm en el aductor de la pierna derecha) y es reemplazado temporalmente por Víctor Cajal. El base cordobés es el capitán del representativo provincial.

Los infernales emprenderán un largo viaje a fin de mes y su primer destino será Misiones, donde lo recibirá Oberá Tenis Club, el jueves 29. Luego, el miércoles 5 de diciembre, viajarán a Santa Fe, donde visitarán a Central Argentino Olímpico de la localidad de Ceres. La gira 2018 afuera de casa terminará en el estadio de Quimsa, nuevamente ante Independiente de Santiago del Estero. El año se terminará con tres presentaciones en casa, durante el próximo mes, ante Villa San Martín de Chaco (el 12 y 14) y ante Deportivo Norte, el 20.

Vuelven a enfrentarse

Este viernes se repetirá el choque entre Salta Basket e Independiente de Santiago del Estero en el estadio Delmi, también desde las 22.

Este será el décimo partido de los infernales en lo que va de la temporada, como así también para los santiagueños.

Además hoy juegan por la Liga Argentina de Básquet: Platense vs. Rocamora (21), Estudiantes vs. La Unión (21.30), Gimnasia LP vs. Parque Sur (21.30), Deportivo Norte vs. Barrio Parque (21.30) y Echagüe vs. Ameghino (21.30).