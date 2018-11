Camioneros se bajó, Pellegrini está en duda

Esta vez, Camioneros Argentinos del Norte no marcha. Las máximas autoridades de la fusión decidieron no jugar el próximo Regional Federal Amateur 2019.

La crisis económica por la que atraviesa el país, más el recorte de los subsidios del Gobierno y sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de clubes que competirán por un ascenso, optaron por no participar en un torneo que será inevitablemente deficitario.

Adolfo Resina, presidente de Camioneros, confirmó la deserción. “Oficialmente no vamos a participar del torneo. La decisión fue de común acuerdo con Jorge Guaymás (vice)”, dijo el mandatario en el programa radial “Alta competencia”.

Pellegrini es otro club que se podría encaminar a seguir los mismo pasos. La falta de recursos económicos tiene a sus dirigentes en estado de alerta porque trabajan en el armado del presupuesto. Si bien las autoridades del adoquinero tienen la intención de participar, nada está definido.