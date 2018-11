Los “gordos” muestran su magia en el seven de la U

Con la participación de doce equipos se jugará hoy El Gordazo, el seven de fowards que organiza Universitario RC desde hace once años. La competencia se realizará en el predio de El Huaico a partir del mediodía.

En juego estarán las copa de oro, plata y bronce que llevarán los nombres de los principales sponsors del seven de gordos. Será una jornada para despuntar el vicio, ver en acción a quienes usualmente realizan otro tipo de tareas en el rugby de quince.

Cada equipo abandonará el nombre tradicional de su institución para utilizar otro relacionado a la competencia. La zona A la integran: Capitán Obeso (Universitario de Tucumán), Surubíes (Suri) y Slow Motion (Alta Gracia); la zona 2: Borregos (Lince), Porkos (Perales) y Alboys XXL (Gimnasia y Tiro).

En la zona 3 jugarán: Mirá la chancha (Taragüy), Big Lions (Old Lions) y Boom Nena 7 (Zenta). En la zona 4 estarán: Sapunos anclados (Universitario de Salta); Cañoteros (Jockey Club de Tucumán) e Invitación VII.