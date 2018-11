Cachorros liquidó a Central y sigue avanzando en el Anual

Los cuartos de final de vuelta arrancaron con el triunfo de Cachorros 3 a 1 frente a Central Norte para cerrar la serie 4 a 1 a favor del tricolor que ahora esperará rival en semifinales.

En los primeros minutos, el cuervo trató de incomodar al tricolor pero carecía de ideas a las hora de atacar hasta que a los 36’, Benjamín Jurado recibió cómodo por el sector derecho y sacó un zurdazo preciso al ángulo de Pablo Ramos que poco pudo hacer para evitar el 1 a 0 de Central Norte. Pero la alegría le duró solo un minuto al cuervo ya que una vez que se reinició el partido, Cachorros se fue al ataque y en su afán de despejar una pelota sin peligro Barboza le pifió al esférico y le dejó la pelota a Néstor Lucero quien marcó el empate para Cachorros.

En el complemento y con la obligación de conseguir el triunfo por una diferencia de dos goles, Zurita metió cambios para tratar de buscar el resultado pero a los 25’, el ingresado Leonardo Cruz habilitó a Nicolás Artega quien definió de gran manera por arriba de Lucas Rodríguez para el 2 a 1 para el tricolor. Ya jugado al ataque el cuervo cedió espacios y a los 38’, Franco Garnica sentenció el encuentro y la serie al marcar el tercero de la noche para el elenco dirigido por Oscar Mendía.

Gran torneo de los chicos de Central Norte y de Cristian Zurita que apostó esta temporada a promocionar a jugadores de las divisiones inferiores pensando en el futuro del cuervo.



La síntesis:

CACHORROS 3 - C. NORTE 1

P. Ramos - L. Rodríguez

P. Luna - C. Urbano

G. Benítez - F. Barboza

M. Sánchez - N. Alderete

F. Luis - A. Paz

N. Martínez - V. Domínguez

C. Churquina - R. Morinigo

D. Cortés - B. Jurado

F. Andrada - F. Rojas

F. Ambrogi - F. Peinado

N. Lucero - A. Varela

DT: O. Mendía - DT: C. Zurita



Goles: PT: 37’ Benjamín Jurado (CN), 38’ N. Lucero (CA). ST: 25’ N. Artega (CA).

Cambios: ST: F. Garnica por L. Fabian (CA), F. Zamarian por V. Domínguez (CN), L. Cruz por N. Martínez (CA), I. Quiroga por A. Paz (CN), N. Arteaga por F. Ambrogi (CA) y L. Rosas por F. Bar boza (CN).

Jornada: 4º Final - Vuelta

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Franco Acosta