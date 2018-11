Clausuraron la cancha de Boca por exceso de hinchas en el Bombonerazo

El presidente de Boca, Daniel Angelici, reveló que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró la Bombonera a raíz del desborde de hinchas que colapsaron el estadio durante el entrenamiento abierto, lo que complicaría los hipotéticos festejos si es que el Xeneize logra vencer en la final de la Copa Libertadores a River este sábado.

"Había gente en las escaleras de emergencia, en los accesos a la tribuna Norte y Sur que había más gente de la que estaba habilitada. A veces no sé cómo la cuentan", se preguntó Angelici en declaraciones a TyC Sports.

Las imágenes del Bombonerazo fueron impactantes, con miles de hinchas llenando la cancha y con muchas personas más quedándose afuera. incluso se dice que había tanta gente adentro del estadio como fuera.

Pero la gente superó la capacidad de 49 mil lugares del Alberto J. Armando, ya que se podía ver con claridad que había hinchas sentados en las escaleras, salida de emergencia y hasta colgados del sistema de iluminación y de rejas que dan al vacío, tornando todo en una situación muy peligrosa.

"Se desbordó el ingreso de la gente. Y una vez que pudimos dejar de contar se decidió la clausura preventiva", le explicó Gustavo May, de la Agencia Gubernamental de Control, al mismo canal.

Por supuesto que la dirigencia del Xeneize se moverá este viernes para intentar levantar la sanción que pesa sobre el estadio, ya que de no lograrlo en el último día hábil de la semana no podrá usar su cancha el sábado, en el caso de que se consagre campeón y quiera festejar en su casa con los jugadores e hinchas. Fuente: Clarín