El Black Friday, lejos de lo esperado

Mientras los canales de televisión muestran las imágenes de gente agolpada en las puertas de los comercios, para poder ingresar y quedarse con la mejor oferta en otros países, Salta vive otra realidad. Ayer fue el primer día del Black Friday en esta provincia, que coincidió con la fecha a nivel mundial. Sin embargo aquí los clientes no hicieron filas para entrar a ningún comercio. Todo lo contrario. Son los vendedores los que esperan la llegada de algún interesado en las ofertas. Según expresaron los encargados de los distintos locales de indumentaria y calzado en la zona comercial, el movimiento de los clientes fue como el de cualquier viernes previo al fin de semana. "La gente llega, mira, pregunta precios pero no compra. Ni se compara con el Black del año pasado", comentó Alberto, a cargo de una casa de calzados. Claudia es vendedora de un local exclusivo de ropa de jean. Pese a que las ofertas y las promociones con las tarjetas de crédito están a la vista, no hubo ventas. "Los clientes no llegaron todavía. Así estuvo todo el año, y seguimos igual", lamentó la mujer que reacomoda los pantalones para volver a mostrarlos. Cuestionó que la Cámara de Comercio no colocó los altavoces como otros años, para anunciar las ofertas y los premios que entregaban los locales.

En los comercios de electrodomésticos la realidad fue otro. "En comparación al año anterior se notó mucho la falta de público, pero es un fin de semana diferente a los que veníamos teniendo, sin clientes", analizó Emiliano Stronge, gerente de un local de electrodomésticos. Stronge destacó que en las compras, la gente ya no se da gustos sino que cubre sus necesidades, al poner de ejemplo que no compran televisores y celulares pero sí cocinas, lavarropas y heladeras. "Ahora los clientes preguntan mucho y averiguan descuentos e incluso los pagos en contado", agregó.

La misma situación se presentó en un local de venta de productos y accesorios de peluquería, donde el encargado destacó que los clientes aprovecharon los descuentos para renovar la mercadería. "Estamos trabajando con todas las ofertas de las tarjetas bancarias. Esto facilitó la compra de máquinas para la peluquería", expresó Daniel.

Desde la Cámara de Comercio, Jorge Vian destacó en toda la provincia se inscribieron 600 comercios, de los cuales 145 ingresaron al nuevo sistema de ventas on line. Vian agregó que existe mucha expectativa, ya se que se podrá comprar con varias tarjetas bancarias en 12 cuotas sin interés. Por otro lado, al ser la primera vez que los comercios de Salta se suman a la venta por internet, se espera una reacción positiva de los clientes que acostumbran a hacer sus compras por la web.

Vian afirmó que desde la Cámara se confirmó que la venta 3D se mantendrá hasta enero, en la búsqueda de reactivar las ventas en diciembre, ante la llegada de las fiestas de fin de año. Las ventas 3D se realizan los lunes, martes y miércoles, con pagos de 1 a 6 cuotas.

El vicepresidente de la Cámara reflexionó que todos los sectores han tenido un año difícil, por lo que se están buscando las herramientas para poder sacar a flote el último mes del año.