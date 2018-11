Paro de los trabajadores de La Veloz del Norte

Trabajadores de La Veloz del Norte comenzaron anoche un paro por tiempo indeterminado en reclamo del pago de haberes adeudados. La medida, decidida tras vencerse los plazos de la conciliación obligatoria decidida por la Secretaría de Trabajo, afecta todos los servicios que presta la empresa y entre otras reivindicaciones, además de la salarial, señalaron que está la preservación de las fuentes laborales y por mejores condiciones laborales y de seguridad para los choferes y pasajeros.

Desde la empresa, a través de un comunicado, señalaron que "a partir de la cero hora del 24/11, una facción minoritaria del grupo de delegados pretendió, a través de medidas de acción directa, evitar la prestación del servicio público que presta la empresa. La medida es, a todas luces, ilegítima ya que no surge de una decisión de los trabajadores de la empresa en asamblea, sino que surge de un minoritario grupo de delegados, que es una derivación de la campaña política de elección de autoridades de UTA realizada semanas atrás y tiene por finalidad sostener privilegios sostenidos por la indemnidad que les otorga su cargo. La ilegitimidad manifestada, queda demostrada en los hechos, ya que el personal de la empresa no se ha adherido, sino un minúsculo grupo de no más de 15 a 20 personas están haciendo una sentada delante de los talleres de la empresa. La empresa garantiza la prestación de sus servicios".

El conflicto

El delegado Carlos Hussein señaló que las demandas que motivan la medida de fuerza no son nuevas, ya que desde hace tiempo los trabajadores vienen denunciando irregularidades por la situación de inseguridad en la que desarrollan su trabajo y la falta de pago en tiempo y en forma.

Agregó que "la patronal está poniendo en peligro la seguridad y vida de los trabajadores y de los usuarios, con unidades en mal estado o coches sin la habilitación de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transportes).

Por otra parte, Hussein señaló que ante la finalización de los plazos de conciliación obligatoria establecido por la Secretaría de Trabajo, y la falta de acuerdo entre las partes involucradas, los trabajadores se mantendrán de paro por tiempo indeterminado y aclaró que “no saldrá ningún colectivo” en toda la provincia, hasta que la gerencia de la empresa se disponga a establecer un diálogo para llegar a una solución.