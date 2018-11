Un empate que estimula a Gimnasia y Tiro

Cuando no se puede ganar, lo importante es no perder y sobre todo de visitante. Esto fue exactamente lo que hizo Gimnasia y Tiro en Formosa, apremiado por sumar y dejar atrás de una vez por todas el descenso directo, que logró traerse a casa un punto que vale oro al igualar con San Martín 1 a 1, por la decimoquinta fecha del torneo Federal A, Zona 4.

El albo, con la prioridad de seguir acumulando unidades, hizo un buen negocio en tierras formoseñas, porque gracias al punto que cosechó se mantiene en el sexto puesto de las posiciones y fuera de zona de descenso.

En verdad, Gimnasia respira con cierta tranquilidad, aunque no puede relajarse, ya que en caso de sufrir un tropiezo (perder) complicaría su futuro, ya que solo dos unidades lo separan de una posible catástrofe: perder la categoría.

El arranque del partido fue eléctrico, con algunas llegadas de ambos lados, sobre todo en la pelota detenida.

San Martín avisó con un centro que no pudo conectar Diego Velázquez, delantero del equipo local.

Los dirigidos por Daniel Ramasco respondieron con un remate de Jonathan Hereñú que exigió Iván Gorosito, quien con una buena acción la sacó al córner.

El buen inicio duró muy poco. En general, el choque fue muy pobre en varios aspectos: no hubo una jugada hilvanada y apostaron al pelotazo sin destino.

Cuando todo indicaba que los protagonistas se irían al descanso con el marcador en cero, a los 32 minutos, San Martín se puso en ventaja. La acción nació de un remate desde fuera del área, se desvió en el taco de Diego Velázquez y le quedó servida a Juan Antunes para que definiera de cabeza, logrando estampar el 1 a 0 transitorio.

Gimnasia no tuvo profundidad, le costó generar y prácticamente no incomodó al local.

En el complemento, el albo salió decidido a buscar la igualdad y estuvo muy cerca a los 8’: Emanuel Morete, por derecha, eludió a su marca pero tardó un segundo de más y su remate pegó en el defensor René Bejarano, cuando estaba cara a cara con Gorosito.

La “franja” formoseña, dirigida por Salvador Ragusa, un viejo conocido en el millonario, desaprovechó la oportunidad de ampliar la diferencia: Velázquez, de media chilena, definió defectuoso frente a Mauro Leguiza.

El trámite continuó muy parejo, ninguno de los dos era superior al otro y los espacios eran muy reducidos para realizar lo que pretendían. Era el show de la pelota parada.

Sobre el final, Gimnasia presionó con centros, una fórmula que le dio resultados, ya que así logró el empate (39’). Tras un tiro de esquina, Diego Martínez ganó en lo alto, sacó un cabezazo letal y la clavó sobre el palo izquierdo del arquero local.

Gimnasia y Tiro abrochó un punto que vale oro.

El resultado:

San Martín (1): Iván Gorosito; Sebastián Pieretto, Juan Antunes y René Bejarano; Sebastián Allende, Alejandro Benítez, Gianfranco Alegre y Ramón Franco; Hugo Brizuela; Cristian Gutiérrez y Diego Velázquez. DT: Salvador Ragusa.

Gimnasia y Tiro (1): Mauro Leguiza; Jonathan Hereñú, Álvaro Cazula, Marcos Benítez y Fabio Giménez; Matías Macoritto, Pablo Agüero y Ezequiel Giménez; Emanuel Morette; Luciano Herrera y Diego Martínez. DT: Daniel Ramasco.

Goles, PT: 32’ J. Antunes (SM). ST: 39’ D. Martínez (GyT). Cambios, ST: 14’ J. Cobelli por E. Giménez (GyT), 29’ F. Suárez por D. Velázquez (SM), 30’ L. Vera por G. Alegre (SM), 33’ I. Díaz por S. Allende (SM) y 35’ G. Pusula por J. Hereñú (GyT).

Jornada: 15° fecha

Estadio: 17 de Octubre

Árbitro: José Sandoval