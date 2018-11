Juventud, en Saeta al estadio Martearena

Como si no bastaran los problemas institucionales de Juventud Antoniana, el santo dio otra vez la nota en la noche del viernes antes del partido con Crucero del Norte: el plantel tuvo que trasladarse en un colectivos de línea de Saeta ante la falta de un transporte para que los lleve al estadio. Una radiografía del magro presente.

Y la situación futbolística tampoco es alentadora: el santo no gana desde el 9 septiembre y carga desde hace casi tres meses una cruz de la cual no pueden deshacerse los jugadores del santo, que saben que la situación es compleja y que el equipo de Salvador Mónaco perdió el pasado viernes por la noche en el Martearena, en el empate con Crucero del Norte, la chance de salir de la zona de descenso. Lo cierto es que el santo sigue en la zona candente y no tiene demasiado margen para regenerar cabeza y músculos, ya que pasado mañana debe disputar otra final, nada menos que ante un rival que se hace fuerte en su casa, como lo es San Jorge de Tucumán en el Ángel Pascual Sáez (se juega este martes, a las 17).

El antoniano perdió dos puntos vitales ante los misioneros en un partido en el que fue merecedor del triunfo, pero que no pudo ratificar esa supremacía en la valla contraria, salvo en ese rebote que capturó casi en el final Zárate.

El santo debe regenerar en dos días a Juan Molina y Gustavo Ibáñez, quienes le cambiaron el semblante a Juventud en el segundo tiempo, que terminaron con molestias.