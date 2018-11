Con poco de Messi el Barça salvó la punta

Con la presencia de Lionel Messi como titular, Barcelona le sacó una igualdad agónica a Atlético de Madrid por 1-1 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, por la fecha 13 de la liga española, para mantenerse en la cima como líder.

El astro argentino, que no fue parte del seleccionado nacional en la última doble fecha FIFA por su momentánea renuncia tras el Mundial de Rusia, compuso la dupla ofensiva con el uruguayo Luis Suárez, pero no tuvo una de sus mejores actuaciones.

Además, el argentino Ángel Correa (ex San Lorenzo de Almagro) entró al campo para el dueño de casa cuando iban 34 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Diego Costa, el autor del 1-0 parcial a los 33 minutos del segundo tiempo.

El empate para los catalanes fue anotado por Dembelé, con lo cual Barcelona pudo salvar la punta con 25 unidades. El Atlético de Madrid, que dirige Diego Simeone, se mantiene como único escolta a un punto de distancia.

En medio de la locura por el superclásico entre River y Boca por la Copa Libertadores, que finalmente se jugará hoy (ver suplemento deportivo) en España hubo acción con un clásico casi de la misma magnitud. Y pese a que Leo Messi no fue una figura excluyente, se destacó en algunos momentos de juego como cuando le tiró un caño al brasileño Filipe Luis.

En el juego, ninguno de los dos equipos pudo desplegarse con la determinación necesaria para sacar diferencias. Ni Griezmann ni Diego Costa ni Lemar por el lado del Atlético, tampoco Messi, salvo alguna ráfaga, ni Luis Suárez. Ninguno fue capazde revolucionar un partido totalmente igualado y con chances de gol casi nulas.

Barcelona tuvo más el balón, pero no golpeaba, ni siquiera irrumpía en los últimos metros, ya que el Atlético era sólido y pretendía contraatacar, pero tampoco podía.

El duelo se redujo a un saque de esquina perfecto de Griezmann que remató en el segundo palo Diego Costa y al golpe de inspiración de Dembélé, quien salvó un punto clave para el Barcelona, que ya piensa en su partido de este miércoles ante el PSV por la UEFA Champions League.

En otros resultados, Valencia goleó 3-0 a Rayo Vallecano 0 y Huesca igualó 2 a 2 con el Levante.

En tanto, hoy jugarán: Athletic Bilbao-Getafe (Leandro Chichizola); Sevilla (Éver Banega, Franco Vázquez y Gabriel Mercado)-Valladolid, a las 12.15, por Directv; Espanyol (Pablo Piatti)-Girona y Villarreal (Ramiro Funes Mori)-Betis (Gionvani Lo Celso), desde las 16.45, por ESPN3.