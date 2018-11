Las polémicas frases de Bendetto y Tevez : “Que le den la Copa a River y listo”

Tras esperar hasta minutos después de las 20.30 para poder salir del Monumental, con un nuevo micro y con custodia, los jugadores de Boca no guardaron silencio y salieron al cruce ante los micrófonos con declaraciones inoportunas. ‘Que le den la Copa a River que tiene tanto peso en la Conmebol‘, disparó Darío Benedetto . ‘Si fuese en Boca, ya estábamos afuera, la copa era de River . ¿En la Bombonera no fue así?‘, señaló Carlos Tevez .

Y fue Tevez quien profundizó el tema y le apuntó a la Conmebol y a la dirigencia millonaria: ‘Estamos todos tristes acá perdió el fútbol y esa es la tristeza que tenemos todos. Lo que hacemos es fútbol. Acá no es Boca ni River. Es algo constante, no solo con el fútbol. Era una fiesta y teníamos que vivirla así, pero ahora nos fuimos de otra manera. Fue una vergüenza porque la Conmebol se portó muy bien. Saco a Boca, hablo como Carlos Tevez. Es una vergüenza. Si se quieren meter contra Tevez que lo hagan. Teníamos a Pablo Pérez en el hospital y nos obligaban a jugar. Por qué no se la dan directo a River. Que River haga lo que se le cante, que hace siempre lo que quiere‘. Después, el delantero xeneize ironizó por la visita de Marcelo Gallardo: ‘Fue muy inteligente, igual tenía siete horas para venir‘.