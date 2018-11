El planeta fútbol también reflejó la barbarie de la final

El mundo hizo eco de los incidentes en el Monumental sobre todo por que faltan pocos días para recibir a las comitivas del G-20 y a los líderes más importantes del mundo.

La pregunta de rigor es: si las autoridades no pudieron garantizar la seguridad de una final de una copa de fútbol, ¿podrá hacerlo con un evento de la magnitud política como el que se realizará a fines de la semana próxima?.

No sólo la Argentina estaba pendiente de esta final, sino todo el mundo deportivo. Los portadas de los diarios digitales extranjeros reflejan consternación y preocupación frente a la posibilidad de que el partido se suspenda y por la integridad del equipo xeneize.

“Dos jugadores xeneizes tienen cortes y cuatro más han sido afectados tras el ataque de la hinchada local al bus que los transportaba”, destaca en la bajada de su nota principal El País de España.

El ABC de España, destaca en su portada la gravedad de los incidentes: “Los jugadores de Boca Juniors han afirmado que ‘le tiraron de todo‘ al autobús”.

El Mundo.es habla de “seguidores gallinas (de River) que lograron burlar la seguridad y romper con piedras varios cristales del autobús de Boca”.

Repudio de famosos

Por su parte, el repudio de los famosos por los incidentes previos al Superclásico también se hizo notar.

Los conductores televisivos Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Jorge Rial mostraron su repudio y su bronca por las agresiones que recibieron algunos jugadores de Boca en la llegada al estadio Monumental en la previa al partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores.

Tinelli escribió a través de su cuenta de Twitter @cuervotinelli: “Lo único que les importa, después de todo este bochorno, es jugar el partido hoy?? No lo puedo creer”.

Por su parte, Susana Giménez en la misma red social (@Su_Gimenez) señaló: “Qué nos está pasando por Dios!!! a los argentinos por qué tanta violencia, tanto odio y tan poca seguridad, iban con la ventana abierta ?? Por qué dejaron a los hinchas rivales en primera fila‘. No tendrían que jugar, sería un castigo para todos”.

Rial, quien se encontraba en el estadio para ver el encuentro, comentó en su cuenta @rialjorge: “Como cagaron una fiesta del fútbol. Los boludos que tiran piedras y los más boludos que tiran gases. Dicen que un policía se puso nervioso. Dejó de importar el partido, el resultado, la fiesta y la copa. Me tuve que volver por los incidentes. Se me fueron las ganas y la alegría. No podemos organizar nada. Váyanse a la mierda”, aseveró.

También le apuntó a la Seguridad: “Los llevaron directo a la hinchada de River. Nadie previno. Nadie desalojó esa zona. Lo más parecido a una emboscada que vi en mi vida. La responsabilidad de la organización de la seguridad es evidente. Viendo el fracaso de darle seguridad a un partido de fútbol, sin visitantes, entiendo porque @PatoBullrich pidió que nos vayamos de la ciudad durante el G20. Todos corremos peligro en sus manos”, añadió.

Además señaló: “Decir que los jugadores de Boca quieren aprovechar la situación es de canallas. Acá no tiene nada que ver la pasión. La razón dice que el partido se termino. Se juegue o no”.

En tanto, Guillermina Valdes a través de su cuenta @guillevaldes dijo: “Estamos hablando de un evento deportivo....que nos pasa como sociedad que nos genera Tanta violencia????”.

Otro de los que se expresó fue el cantante Ricardo Montaner (@montanertwiter), quien manifestó: “Y pensar que el fútbol es una fiesta...”.

La modelo Luciana Salazar (@lulipop07) indicó: “Somos una vergüenza Argentinos!! Ni un partido en paz. Esto es lamentable. Tenía que ser una gran final y como siempre termina siendo un papelón”.