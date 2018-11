¿Puede crecer Salta?

Salta y el país. Como muchos salteños saben, nuestra provincia se ubica entre las más pobres de la Argentina, pese a sus climas espléndidos, sus posibilidades productivas, la calidad de su gente y una disponibilidad de personas muy bien formadas en casi todas las especialidades y profesiones para dar respuestas a la demanda laboral.

En efecto, Salta exhibe un ingreso por habitante que está muy por debajo de la media nacional, y a distancias aún superiores al de la ciudad de Buenos Aires. Peor aún, la ausencia de una estrategia de crecimiento que haga frente a esta realidad hace que esa situación se perpetúe en el tiempo si es que no se agrava- porque, comparativamente, pese a las grandes dificultades que también enfrenta la economía nacional, muchas provincias logran progresos en términos de acercare a ese ingreso medio, progresos que Salta no logra compartir.

En el plano social, el escenario descripto lamentablemente se proyecta en términos de aislamiento y marginalidad para muchos salteños que carecen de servicios esenciales, como agua corriente, canales de escurrimiento del agua, cloacas, viviendas y otros servicios que conforman, ante su ausencia, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de esta parte de la población.

A lo anterior se añade un servicio de salud, proyectado hacia las atenciones que prestan los agentes sanitarios precisamente a los sectores carenciados, apenas suficiente para no agravar la situación de naufragio que padecen numerosas familias donde no existe el ideal de padres contenedores, porque van en aumento las madres adolescentes apoyadas precariamente por abuelos y familiares cercanos, con muy frecuentes problemas de abusos e incluso crímenes, a lo que se agregan la falta de higiene y precariedad en las viviendas, todo lo cual pone a Salta en el desdichado lugar de compartir, junto a otras provincias del Norte, uno de los niveles más altos de pobreza e indigencia en la Argentina.

Una propuesta

Crecimiento y desarrollo. Una forma posible de contribuir a superar la decadencia y bajo crecimiento de nuestra provincia sería, a partir del Presupuesto provincial 2019 estimado en una cifra cercana a los $80.000.000.000, congelar las vacantes por varios años, efectuando un reordenamiento administrativo por medio de concursos cerrados, de modo de reubicar al personal más capacitado en los puestos estratégicos de la administración pública.

El reordenamiento evidentemente va a generar una reducción de personal, por lo que quienes no accedan a los puestos concursados serían destinados a un nuevo organismo (una Secretaría de Recursos Humanos) donde, además de otras tareas y conservando su sueldo, recibirían cursos de formación y/o perfeccionamiento, de modo de, cuando se habiliten nuevamente concursos, poder competir en óptimas condiciones y progresar en su escala de remuneraciones.

El congelamiento de vacantes supondría una caída en la planta de personal al cabo del primer año probablemente equivalente a la tasa de jubilaciones, más los retiros voluntarios que podrían producirse. Suponiendo una tasa de reducción equivalente al crecimiento vegetativo (aproximadamente, 2% anual) y considerando una planta de personal de 60.000 personas, se tendría una merma, en el primer año, de 1.200 personas. Si el 60% del Presupuesto, aproximadamente, se destina al pago de sueldos, eso equivaldría a cerca de $1.000.000.000 anuales de reducción de gastos.

Ahorro productivo. El ahorro logrado podría aplicarse, en parte (por ejemplo, el 20%), a la rebaja de impuestos provinciales, especialmente los más distorsivos, como Actividades Económicas, manteniéndose la reducción en años sucesivos hasta llegar a una tasa mínima. Quedarían, por lo tanto, $800.000.000 anuales que se aplicarían al otorgamiento de créditos, conforme un plan de análisis de prioridades de inversión para la provincia, cifra que se plantea por aparte de las correspondientes a las obras públicas previstas. Estos créditos se canalizarían a través del banco que opera como agente financiero de la Provincia, o bien otro que así de decida. Como cuestión no menor, téngase presente que la iniciativa representa la posibilidad de acrecentar en el tiempo la masa prestable, por cuanto, a los reembolsos de préstamos se le sumarían los ahorros que año a año hasta alcanzar la cifra óptima de personal para la administración provincial - se añadirían a la masa prestable de la entidad crediticia que se ocuparía de otorgarlos.

Los créditos, para no desfinanciar el banco, se brindarían a la tasa corriente de mercado, con características prendarias, y tendrían como mecanismo promocional un plazo de gracia equivalente al período de maduración de la inversión para comenzar el pago de la amortización, prorrateándose los intereses de los años iniciales para ser pagados al finalizar el préstamo. Adicionalmente, y hasta la puesta en producción de la empresa, no se cobrarían impuestos, calculándose los correspondientes al momento del comienzo de producción, a la tasa impositiva vigente conforme las reducciones previstas. El listado de actividades productivas que podrían encararse vendría dado por un relevamiento de los insumos y producción que ingresan a Salta de otras provincias o países, relevamiento que se efectuaría en los lugares en que actualmente se censa el pago de Actividades Económicas: el Aeropuerto El Aybal, rutas, ferrocarril y otros.

Como resultado, se dispondría en forma cuantitativa del flujo de componentes del proceso productivo salteño y de importaciones en sentido provincial, lo que proporcionaría una cuantificación de los volúmenes que eventualmente podrían ser producidos en la provincia en reemplazo de los productos importados. Paralelamente, Salta podría ofrecer a provincias vecinas iniciativas similares, de modo de conformar una masa prestable más voluminosa y con proyectos de mayor dimensión en términos de demanda.

Complementariamente, podrían asimismo conformarse proyectos de infraestructura de escala regional el caso del ferrocarril y/o las hidrovías por ejemplo- con posibilidades de financiamiento parcial a cargo de las provincias involucradas.

Claramente, la propuesta efectuada no agota las posibilidades y necesidades de transformación de la estructura productiva y social de la provincia, debiéndose sin duda añadir las ideas que podrían surgir de un diálogo fecundo con los partidos políticos, las entidades empresarias, gremiales y las universidades, las que deberían aportar su masa crítica de intelectuales y profesionales para el desarrollo de Salta.

No obstante, las ideas propuestas junto a otras similares o superadoras, al ser realizables y no presentar ningún deterioro social, podrían ser compartidas, proporcionándose así el necesario sustento temporal para que no se vean interrumpidas por las coyunturas que la política impone y así generar para Salta y su gente alternativas para superar su innecesaria e injusta postergación que lleva ya demasiado tiempo sin perspectivas de lograr los perentorios cambios que la provincia reclama.