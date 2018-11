Los dichos "antivacuna" de Barreto abrieron la polémica

La ahora conductora y exvedette Gisela Barreto dijo recientemente ante las cámaras de televisión de su programa "La fe mueve montañas", que las vacunas "son parte de nuestra muerte" y hasta que algunas "son tóxicas", como la del HPV.

A esas expresiones se suman frases insólitas y sin fundamentos, como "las vacunas son parte del exterminio", que son parte de las fácilmente refutables argumentaciones de los movimientos antivacunas.

Estos comentarios generaron el repudio de los infectólogos argentinos que promueven numerosas y diversas campañas de vacunación.

El médico infectólogo y miembro del Consejo Científico de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag (MN 60253) respondió sobre esos planteos a www.tn.com.ar.

"En el mundo hay algunas personas que piensan que las vacunas producen efectos adversos y que no son efectivas. En la actualidad, está documentado y comprobado que luego del agua potable, la medida más eficaz para proveer salud a las personas son las vacunas, y muy lejos vienen por detrás los antibióticos", comenzó por explicar el experto.

Y agregó: "Se sabe también, a partir de estudios científicos, en particular de la última década, que las vacunas demostraron no solo ser eficaces, sino que reducen la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades, como el virus del papiloma humano, la hepatitis B, cáncer, etc. La evidencia científica es muy fuerte en este sentido".

Irresponsabilidad

Debbag recordó: "Hay un episodio muy recordado en la comunidad científica en el que el investigador británico Andrew Wakefield publicó años atrás un presunto estudio en la revista científica The Lancet anunciando que la vacuna triple viral estaba vinculada a la aparición del autismo. Se comprobó que fue toda una operación, que el médico había falsificado los datos, y la publicación tuvo que borrar el trabajo y pedir disculpas. Hoy, Wakefield está procesado en Inglaterra".

En cuanto a la irresponsabilidad de los grupos antivacunas, el especialista opinó: "Las vacunas como la del HPV demostraron que reducen la probabilidad de contraer cáncer, la verdad es que es indefendible lo que dicen estos movimientos y personas como Barreto. Están lejos de toda evidencia científica".

Y acotó: "Los comentarios de esta persona son peligrosos para la salud pública. Son peligrosos para la salud de toda la población. Si alguien la escucha y no vacuna a su hijo y ese chico cuando crece tiene cáncer, es terrible. Son cuestiones que son increíbles hoy en día".

"Ya tenemos problemas sanitarios suficientes como para que encima vengan personas que comunican esto", indicó.