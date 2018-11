Siguen violentando comercios en la zona sur

Poco menos de un mes pasó del violento ataque perpetrado en un negocio donde venden celulares, elementos de computación y todo lo relacionado con el universo virtual. Ocurrió el lunes 29 de octubre a plena luz del día, en la avenida Perú entre los pasajes 12 y 13 del barrio Santa Ana I, zona sur de esta ciudad. Desde entonces, y pese a identificar a los delincuentes, los asaltantes siguieron sueltos y volvieron a actuar hace pocos días, esta vez contra una heladería y una farmacia. "Esto no da para más, la gente está muy asustada, en una farmacia del Santa Ana robaron y del miedo que eso le generó la empleada decidió renunciar", explicó Pablo Fernández, dueño de Mundo Virtual, a quien los asaltantes apuntaron y golpearon con una escopeta para que les diera el dinero.

Uno de los interrogantes más insistente de los vecinos en la zona sur tiene que ver con el tiempo de ejecución de las fuerzas de seguridad. ¿Por qué se demoran tanto para atrapar a dos tipos ya identificados que andan fuertemente armados por los barrio atacando y poniendo en riesgo la vida de las personas? Desde aquel lunes 29 de octubre, cuando dos delincuentes ingresaron al comercio del barrio Santa Ana I, cerca de las 18, recién este último viernes los uniformados allanaron la casa de la tía de uno de los asaltantes en el barrio Los Álamos, donde estaba escondido, y lo detuvieron. Según fuentes investigativas consultadas por El Tribuno, el otro delincuente que se dio a la fuga estaría por ser capturado en estas horas.

"A cara descubierta entraron, uno tenía una escopeta y el otro un cuchillo grande, este último agarró desde atrás a una cliente y le puso el cuchillo en el cuello para tenerla de rehén, mientras el otro me apuntó y me pegó con la parte de atrás del arma para que le diera plata". La descripción de Pablo, una de las víctimas, tiene entre líneas la indignación no solo de un hombre que sufrió en carne propia la violencia empleada por jóvenes delincuentes, sino también la de centenares de vecinos de distintas barriadas en Salta que a gritos suplican seguridad. El comerciante estuvo vendado tres semanas dado que sufrió fisura en algunas costillas por el golpe recibido.

Los asaltantes salieron con 2 mil pesos en su poder y varios celulares, incluidos los de las cuatro personas que se encontraban en el momento del atraco. Impulsado por la furia del momento, Pablo salió detrás de los ladrones, se subió a su vehículo y, tras algunas cuadras de persecución, atropelló a uno de ellos. "Lo debo haber tirado unos 10 metros, me bajé del auto para agarrarlo pensando que no podía moverse y se levantó, no podía creer". El delincuente se metió por un angosto puente y logró fugarse. El relato de una de las víctimas parece ser de película, sin embargo ocurrió hace menos de un mes en Salta.