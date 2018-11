Taxistas piden a la AMT que multe y secuestre autos si operan con Uber

Un fuerte rechazo genera entre los taxistas y remiseros la posibilidad de que Uber desembarque en el área metropolitana de Salta.

Los gremios decidieron radicalizar aún más su postura y afirman que no van a dejar que esa compañía ingrese al mercado local. Remarcan que la actitud es en defensa de los trabajadores del volante.

Ayer, en una nota publicada en este medio, autoridades de esta aplicación de celular confirmaron que analizan que el servicio comience a funcionar en Salta, aunque no definieron la fecha. Manifestaron que se trata de una "plaza sumamente interesante" para la compañía, ya que en la provincia hay más de 5 mil personas interesadas en ser conductores y más de 50 mil que querrían viajar con este sistema, sobre todo en el área metropolitana.

El principal motivo que esgrimen los principales sindicatos de taxis contra la empresa estadounidense es que es ilegal. Además, afirman que este servicio de transporte a particulares precariza a los conductores, no respeta la legislación y, sobre todo, no se hace cargo de todas las cargas impositivas que tiene que afrontar un taxista cuando sale a la calle.

El marco legal para la habilitación de este sistema en el país es difuso. No hay normas específicas que lo regulen y los taxistas lo rechazan porque consideran que es una competencia desleal, ya que implica transportar pasajeros sin cumplir con los requisitos que les exigen a ellos.

Alfredo Carrizo, titular del Sindicato de Choferes de Taxis de Salta, le dijo a El Tribuno que desde que Uber se propuso entrar a Salta se reunieron con dirigentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y se le solicitó que haya sanciones rigurosas a los conductores de Uber.

Entre las penas que están proponiendo a los conductores que circulen por la ciudad hay multas por $200 mil, más el secuestro del auto y la retención del carné de conducir. Estas medidas son similares a las que se aprobaron hace semanas en la Legislatura porteña donde se convirtió en ley la iniciativa que endurece las penas para los choferes de Uber.

"Pedimos multas severas, cosa que no les queden ganas de salir porque es un sistema ilegal. No tienen seguro de pasajeros transportados que es para la gente que tiene licencias de taxis. Es muy difícil que lleguen. Acá no se trata de que no puedan competir con nosotros, pero que no lo hagan de una forma desleal al tener el empleado en negro y sin pagar impuestos", expresó el sindicalista.

Respecto a la información publicada por este medio donde la empresa norteamericana expresa que ya tiene 5 mil conductores para comenzar a operar en Salta, el gremialista contestó que esta situación se debe a que hay mucha gente desocupada en la provincia y aprovechan la crisis y la situación del país.

"Para nosotros no van a entrar si es que el Gobierno pone las herramientas necesarias para controlar a este sistema que es ilegal. Ya hay mucha competencia en el mercado y ya estamos pasados con el cupo de licencias que hay en Salta. Actualmente hay una pelea con las remiseras y la recaudación del taxista es mínima", remarcó el sindicalista.

El gremialista habló de la preocupación que existe pero aclaró que van a tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que Uber entre en la provincia. "En un mercado saturado, si entran dos mil autos nos tendremos que dedicar a juntar cartón o a otra cosa. Además, va a ser un desastre por el caos vehicular circulando que va a haber en el centro de la ciudad", resaltó Alfredo Carrizo.

“No dejaremos que entren”

El sindicalista y senador José Ibarra dijo que Uber precariza el trabajo.

José Ibarra, secretario de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, sostuvo que “la posición contra Uber es la que tenemos en todo el país no solo en Salta”.

“En abril de 2017 empezamos una lucha contra una empresa que precariza el trabajo de todos los empleados que están de la actividad”, expresó.

La lucha sindical no está centrada en contra del avance de la tecnología, pero sí piden que esta aplicación se desarrolle dentro de la competencia leal y que tenga las mismas condiciones de trabajo que el resto de los trabajadores al volante.

“Nosotros pagamos nuestras cargas sociales, seguro de pasajeros transportado, donde pasamos un sinfín de cosas para estar en la reglamentación, donde hay una autoridad de implementación, donde el Estado nos legisla la tarifa. Cómo puede ser que venga una empresa de afuera y diga: ‘Yo los autorizo a trabajar sin tributar un solo peso’. Es una locura lo que hacen’”, planteó.

Sin reinversión

El gremialista fue a fondo y expresó que están “totalmente en contra” del desarrollo de esta actividad y explicó que la manera de ingresar a un mercado es a través del conflicto, donde la empresa “no reinvierte un solo peso” en lo que recaudan en el país.

Ibarra remarcó que se reunieron con Federico Hanne, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y aseguró que el funcionario provincial explicó que los únicos habilitados son los taxis y remís.

“Nosotros no somos unos ‘Caza Uber’ somos trabajadores y vamos a hacer todo lo posible para defender nuestro trabajo desde lo legal. Ya se les puso una multa de 200 mil pesos y es lo mismo que vamos a hacer en Salta. Vamos a tratar de que no entre en la provincia y ni en ningún lado”, afirmó el sindicalista. Y agregó: “Uber lo único que hace es precarizar la actividad, no tiene cobertura de salud, jubilación, nada. En definitiva a esos trabajadores lo termina pagando el Estado”, finalizó.