Violencia de género: una marcha marcada por el contexto social

La marcha por el Día Internacional de Eliminación de las Violencias contra las Mujeres se hará mañana desde las 18 en Salta. El reclamo por la igualdad de género y por políticas de prevención de todas las formas de violencia machista volverá a plantearse en las calles del centro. Este año se apuntará especialmente a la crisis que vive el país y su incidencia en las mujeres.

"La lucha de las mujeres tiene que estar inserta en las luchas populares. No vamos a lograr las mejoras que queremos mientras en el país haya hambre y pobreza", dijo a El Tribuno María Lapasset, médica, referente de Unidad Popular, excandidata a vicegobernadora y una de las mujeres que participan de la convocatoria en Salta.

La concentración será a las 18 en Caseros y Zuviría, para luego realizar un recorrido por las calles céntricas.

Cada 25 de noviembre se recuerda el crimen de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), militantes asesinadas por la dictadura militar en República Dominicana en 1960. La fecha fue instituida a nivel internacional como una jornada destinada a llamar la atención sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Este año la marcha en Salta será el día después.

"Mientras la economía argentina esté manejada por el Fondo Monetario Internacional, no estamos avanzando sino retrocediendo en los derechos a la educación y la salud", señaló Lapasset.

La médica también se refirió a la Educación Sexual Integral (ESI) como el camino para conseguir la igualdad.

"No hay otro modo de lograr el cambio de cultura necesario para que el varón no sea dueño de privilegios que lo ponen por encima de las mujeres. La violencia va a persistir mientras eso no cambie", expresó.

El tema estará entre las demandas de la marcha de mañana, sobre el final de un año en el que sectores conservadores se manifestaron contra de la aplicación de la ESI en las escuelas usando frases como "Con mis Hijos No te Metas".

"Todavía está asumido como natural que el hombre se imponga a las mujeres a través de la violencia. Mientras la ESI no sea una realidad desde temprana edad, no habrá cambios de fondo", sostuvo Lapasset.

"En un contexto de políticas neoliberales, de ajuste, despidos, represión y muertes, las mujeres nos organizamos para decir No a la deuda externa fraudulenta, No a los acuerdos con el FMI. No a las políticas de hambre del gobierno nacional, provincial y municipal. No al achique brutal del Estado. No al desfinanciamiento a la educación, especialmente a las universidades. No al desmantelamiento del sistema solidario de salud y cierres de hospitales", difundieron las organizadoras de la movilización.

Destacaron que se manifestarán por "educación sexual, integral científica, laica y con perspectiva de género para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir".

Otro de los ejes de la marcha será pedir la separación de la Iglesia y el Estado, reclamo que cobró fuerza tras las denuncias por abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Salta.

Pedirán justicia por todos los sobrevivientes de abusos eclesiásticos, en especial por Juan Carlos García y Carla Morales, víctimas del sacerdote recientemente separado de la Iglesia que afronta una causa penal, Emilio Lamas.

Solo durante el primer semestre de 2018 se presentaron unas 8.477 denuncias por violencia familiar y de género en Salta según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Hubo un promedio de 47 causas iniciadas por este problema cada día, lo que implica un incremento superior al 40 por ciento con respecto a 2017.