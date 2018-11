El médico del plantel de Boca explotó contra la Conmebol: “Mintieron por intereses económicos”

Jorge Batista, médico del plantel de Guillermo Barros Schelotto, respondió a un comentario en su cuenta de Instagram y no se calló nada tras el escándalo del sábado que motivó la postergación de la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca en el Monumental.

Batista publicó un video en el que se ve el interior de micro de Boca justo en el momento del ataque de los hinchas de River y uno de los comentarios del mismo fue un hincha de River que se solidarizó con su clásico rival por el momento vivido.

Ante esto, Batista le respondió con un tremendo descargo en el que apuntó a los médicos de la Conmebol, quienes según él mintieron por intereses económicos al hacer un diagnóstico sobre el estado de los jugadores de Boca.

Ésta fue la respuesta textual de Batista:

“El problema es que mientras que en este país no haya respeto por la autoridad NADA va a cambiar. Hoy fue la hinchada de River, mañana va a ser la de otro club, el problema es la sociedad. Médicos de la Conmebol que vinieron al vestuario vieron y constataron todo y despues por intereses seguramente económicos MIENTEN y salen a decir que los jugadores pueden jugar. Hay un acta firmada ante escribano publico en donde se han constatado todas las lesiones. Periodistas que ponían en duda como estaban los jugadores también por intereses seguramente presionados por la televisacion y etc etc etc. Un cambalache todo. Y repito el problema no es River. El problema somos los argentinos. Abrazo y nuevamente gracias!!!‘.