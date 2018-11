El hincha de River que pidió perdón y se volvió viral

Casi al borde de las lágrimas, mostró vergüenza por el accionar de otros fanáticos en la previa de de ayer del partido que no fue ante Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018.

Tras la suspensión del encuentro, un hincha de River le pidió disculpas a Boca y fue furor en las redes sociales. El simpatizante, de manera muy razonable, repudió la violencia y bajó un mensaje de paz: “Aguante River, soy hincha de River. Pero a los de Boca perdón por lo que les pasó hoy, porque nadie se los va a decir”, dijo. “Mi hermano es hincha de Boca y a mi hermano lo amo. Lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todos de eso, un poquito de civilización. Siendo civilizados vamos a crecer todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados“.

Una hora y media antes de la denominada 'Final del mundo' un grupo de hinchas apedreó el bus que transportaba al plantel 'xeneize' al estadio 'millonario'. La situación dejó dos heridos y motivó que el partido se suspenda en dos ocasiones.