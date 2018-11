Los 30 detenidos por la agresión al micro de Boca quedaron en libertad

Según explicaron, fueron imputados por "atentado y resistencia a la autoridad" y quedaron en libertad por no presentar antecedentes penales.

El Ministerio Público Fiscal porteño informó que los 30 detenidos, imputados por atentado y resistencia a la autoridad por la fiscal Adriana Bellavigna en los incidentes ocurridos este sábado en las cercanías del estadio de River Plate, fueron indagados y liberados esta tarde. El organismo determinó a través de una medida cautelar que todos los detenidos fueron puestos en libertad este domingo con medidas restrictivas respecto de su acercamiento al estadio Monumental.

En efecto, los 30 liberados no podrán acercarse a menos de 500 metros del estadio riverplatense mientras se instruya el proceso penal, so pena de ser nuevamente detenidos en caso de no cumplir con esas medidas. Esta determinación fue homologada por la jueza Maria Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 28, a partir de que ninguno de los imputados presentan antecedentes penales.

Estas 30 personas habían sido detenidas durante los incidentes que se produjeron este sábado, en la previa de la final de la Copa Libertadores, cuando el micro que trasladaba a la delegación "xeneize" rumbo al estadio Monumental fue atacado a piedrazos por un grupo de hinchas de River.

Este vandalismo generó rotura de vidrios en el micro y azuzó la generación de desmanes en las inmediaciones del estadio riverplatense, en tanto la Policía de la Ciudad dispersó con gases lacrimógenos a los revoltosos que también afectaron a los jugadores del conjunto visitante.