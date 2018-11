Esteban Cístola se ganó un lugar en el TC Pista

El piloto salteño Esteban Cístola (Ford) corrió ayer la última fecha del TC Mouras, que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, y consiguió el objetivo de la temporada: ganarse un lugar en el TC Pista para el año que viene. Así quedó a un solo escalón de cumplir su gran sueño que es correr en el Turismo Carretera.

El oriundo de Joaquín V. González (piloto del equipo JPG Racing) inició el fin de semana con los entrenamientos, continuó con la clasificación, la cual fue bastante difícil, y en la que se ubicó en el puesto 21 con un registro de tiempo de 1m 29s 885 y finalizó 7ª en la serie del sábado.

La final de ayer la arrancó desde el decimocuarto lugar; ni bien el semáforo se puso en verde comenzó a superar rivales, pero se cuidó de no cometer errores que lo pudiesen perjudicar. Cístola intentó darle alcance a quienes lideraban la prueba, sin embargo sus intenciones se vieron frenadas debido a inconvenientes en la potencia de motor de su auto.

A pesar de mantenerse entre los diez primeros de la final, el desenlace no fue lo que esperaba. Cuando defendía el noveno lugar recibió un toque de un rival que lo sacó de pista y de la competencia. Cístola no pudo reponerse de ese incidente, vio el cierre de la temporada con algo de bronca y sin poder cruzar la bandera a cuadros.

Cístola cerró un muy buen año, ubicándose 5º en el campeonato anual y 6º en el play-off. Dichos resultados le otorgaron el pase directo a correr en TC Pista, categoría telonera del Turismo Carretera y que compite el mismo fin de semana de manera conjunta. De esta manera el piloto de 17 años y con varios pergaminos bajo el brazo se encuentra a un paso de ser piloto titular en el TC, la máxima categoría del automovilismo argentino.

“Finalicé mi primera temporada en el TC Mouras, la cual fue muy buena, ya que junto al equipo peleamos el campeonato hasta esta última carrera. Lamentablemente no terminó como esperábamos porque penamos mucho con el motor y en la final un toque nos dejó fuera de competencia. Pero pese a eso el balance es positivo, por todo lo que logramos, por el aprendizaje y la experiencia obtenida y además porque logramos uno de nuestros objetivos, que era conseguir el pase al TC Pista para el año que viene”, señaló el salteño.

El resumen de la temporada

Esteban Cístola disputó las quince fechas de la temporada y suma en total 16 en el TC Mouras, puesto que disputó la última del 2017. El salteño hizo una fuerte apuesta en el Mouras, competencia que es organizada por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Terminó quinto con 524,5 puntos; ganó la final de la decimosegunda fecha que se corrió en el Roberto Mouras de La Plata.

Además sumó un segundo puesto en la fecha once disputada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Germán Todino terminó siendo el campeón de la categoría, ganando ayer su cuarta final y sumando 601 unidades.