En Juventud Antoniana regresará el Beto Acosta

El equipo de Juventud Antoniana aun no está definido para enfrentar mañana a San Jorge en Tucumán, a las 17, con el control del árbitro santiagueño Francisco Acosta, por 16ª fecha de la zona 4 del torneo Federal A

El entrenador Salvador Mónaco espera la evolución de algunos jugadores que presentaron lesiones y que no fueron de la partida en el empate con Crucero del Norte el viernes último. Pero de parte de Mónaco, el técnico confirmó el regreso del Beto Acosta en el compromiso de este martes con el expreso tucumano.

A su vez, el entrenador dejó entrever que el juvenil Leonardo Villa está siendo seguido atentamente y de acuerdo al desempeño en la práctica de hoy, en turno matutino, que se efectuará en la cancha del club (también está la posibilidad de entrenar en el Martearena) se conocerá si el mencionado atacante será tenido en cuenta para este partido de suma trascendencia con los tucumanos.

Las posibilidades de gol que Juventud consigue crear y concretar en los partidos que jugó en esta instancia del Federal A son una materia pendiente; es por ello que el DT busca en forma permanente ir solucionando estos inconvenientes, que le provocan más de un dolor de cabeza.

Claro que Mónaco debe apuntar en regular la parte física de este grupo de jugadores, por cuanto la falta de una base en la preparación previa (pretemporada) les juega muy en contra, quedó demostrado que sobre el final de cada partido bajan considerablemente el rendimiento debido al cansancio.

La partida de la delegación antoniana hacia San Miguel de Tucumán, de no surgir ningún inconveniente de último momento, está programada para las 17, de esta tarde. Y recién se conocerá al finalizar la práctica matutina quiénes formarán parte del grupo.

Juventud necesita volver a sumar frente al expreso tucumano, no tiene otro camino en esta presentación, porque luego tendrá fecha libre y en la despedida de año recibirá a Sarmiento de Chaco.

6ª deserción

se podría producir en las próximas horas en el plantel antoniano. Desde el inicio del torneo se fueron Cristian García, Eduardo Buruchaga, Dalmiro. Dettler, Pablo Russo y Raúl Zelaya