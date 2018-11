La respuesta de la gente le dio un éxito rotundo a la Feria Abasto Gourmet

Pasarla muy bien fue la consigna, y se cumplió con creces.

Es que la segunda edición de la Feria Abasto Gourmet reunió a unas 12 mil personas en los cuatro días de este amplio muestrario de buena cocina, cifra que pese a los pronósticos del clima y los avatares de la Copa Libertadores, demuestra que este año los salteños volvieron a levantarle el pulgar a este particular encuentro gastronómico que culminó ayer.

El Centro de Convenciones fue el escenario perfecto para que familias completas pudieran disfrutar de un paseo especial en el que no solamente deleitaron el paladar, sino que además compartieron con los chicos una serie de juegos, conocieron formas y estilos culinarios, hicieron una recorrida por decenas de productos propios y foráneos y, para los más “expertos”, el placer de asistir a las masterclasses de los chefs Takehiro Ohno y Mauricio Asta, de Buenos Aires, además del salteño Tupac, que sorprendió con la preparación de una cabeza guateada con todas las de la ley.

“Nuestra satisfacción es completa, porque no solamente nos acompañó el buen tiempo, sino los salteños y turistas que se sumaron a esta propuesta masivamente. La Feria, a la que le sumanos la Expo Asado este año, fue un éxito”, dijo contundente Luciano Vallejo, productor de la exhibición.

Dejó en claro que esta segunda edición salteña fue preparada con mayor cantidad de stands, más de cien, y a los dos prestigiosos chefs invitados se agregaron bartenders que dieron clases de coctelería, “mientras los chefs locales se lucieron con sus creaciones que sorprendieron a todos demostrando la calidad y excelencia de lo nuestro”, dijo.

Vallejo puso el acento en el interés de las personas por aprender, lo que quedó en evidencia en las clases magistrales que se ofrecieron.

“La gente se fue satisfecha. Y esto fue notable porque entraron con las manos vacías y se fueron cargados con bolsas de productos, con recetas gratuitas que entregamos y un dato revelador fue que muchos repitieron la visita, es decir, se tomaron el fin de semana para recorrer la feria completa y degusta lo más posible”, señaló.



Durante la recorrida que realizó El Tribuno, fue notable la coincidencia de opiniones respecto de la accesibilidad de los precios, además de los promociones especiales como la de ayer de cervezas, que durante la tarde completa fue de 2 x 1 en todos los stands. Los platos rondaron un promedio de $150, abundantes y novedosos. Por ejemplo, tras disfrutar de una picada con carne de ciervo o de jabalí acompañados de quesos de elaboración artesanal, los comensales se fueron satisfechos y con la tabla de regalo, mientras los feriantes pudieron mostrar y demostrar su calidad.

Los chefs invitados fueron, sin dudas, la gran atracción. Esta vez, Takehiro Ohno tuvo por primera vez un stand de contacto directo con la gente. En el espacio donde hizo sus preparaciones, las personas estuvieron a solo medio metro del maestro de la cocina japonesa, pudieron plantearle preguntas en forma directa y probar su comida como en una mesa familiar.

“En el caso de Mauricio Asta, este genio de la pastelería, la interacción con el público fue también asombrosa. Trajo mil macarons para repartir y sobre todos los chicos los disfrutaron a pleno”, remarcó Vallejo en relación a esa suerte de alfajores de polvo de almendras con merengue suizo y vivos colores, cuya receta compartió generosamente con los espectadores. En síntesis, todo fue perfecto y ya comenzamos a preparar el de 2019”, concluyó.

Con la mira en 2019

Los buenos resultados de la convocatoria del año pasado y de este ya convocan a sus organizadores a prepararse para el 2019.

Para el productor Luciano Vallejo, “la presencia de las familias nos demuestra que tenemos que seguir ofreciendo estas propuestas. Ver a los chicos comer con gusto y luego divertirse en los juegos mientras sus papás disfrutan de una cena o almuerzo con absoluta tranquilidad, a buenos precios y en un lugar confortable, es más que suficiente para repetir esa interacción entre los emprendedores gastronómicos y la gente. Son todas buenas imágenes que vamos a repetir, con la presencia de nuestros cocineros frente a un auditorio a pleno”.