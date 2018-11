Marche preso: Detuvieron a un cachorrito y lo debieron liberar tras una intensa campaña online

No es tan épico como “Liberen a Willy”, especialmente por una cuestión de tamaño. Esta vez el animal capturado que buscaba su libertad era un pequeño chow-chow de cuatro meses que enfrentaba nueve meses de cárcel por morder a un policía.

El cachorrito, Bungle, fue capturado el 17 de noviembre cuando estaba suelto en la calle, en Towcester, en el Reino Unido. Cuando los oficiales intentaron detenerlo el perrito mordió a uno en el brazo y la mano. Por el Acta de Perros Peligrosos, Bungle enfrentaba 9 largos meses en custodia policial.

Bungle the chow-chow puppy bit a police officer - he faces months away from his family. Now the #FreeBungle campaign is gaining support 🐕 https://t.co/DMXUzoHaeS @ITVCentral pic.twitter.com/8V50K1FLG0