Riquelme, contundente tras los incidentes: “Ya no importa el partido”

Juan Román Riquelme, ídolo de Boca, mostró su indignación por los incidentes en el estadio Monumental que derivaron en la postergación del Superclásico entre River y Boca por la final de la Copa Libertadores de América.

Al respecto, el ex volante fue contundente: “Ya no importa el partido. Es un juego, es un deporte. Ganar va a ganar uno y se van a jugar 90 minutos. En vez de estar orgullosos de que los dos equipos más grandes del país están en la final, vamos a tener que hablar de esto”, manifestó en diálogo con El Trece.

Finalmente, el ex jugador se mostró muy compungido con la situación y hasta agradeció que las consecuencias no hayan sido peores “Estoy agotado, cansado de mirar todo lo que pasó, de ver gente que tiraba piedras y que no los paren. Tenemos que agradecer que no tenemos jugadores de Boca internados. No puedo creer lo que pasó”, culminó.