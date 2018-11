Organizan una jornada "Por más luces y menos ruido en las fiestas"

El sábado primero de diciembre se realizará en la plaza Independencia, a las 18.30, una jornada denominada "Por más luces y menos ruidos para estas fiestas" con el fin de concientizar a la comunidad en general sobre el uso responsable de pirotecnia no estruendosa.

La iniciativa partió de la unión de las tres protectoras de animales que hay en la Ciudad Termal, Patitas Callejeras, Corazones Callejeros y Somos su Voz.

Cabe destacar que es la primera vez que se logra un consenso entre comerciantes y protectoras por el bien de la comunidad rosarina, y lo que se pretende es el gradualismo.

Esta movida se debe a que semanas atrás se presentó un proyecto de ordenanza sobre la prohibición de pirotecnia, la cual mediante un acuerdo se logró que sea tratada en el año 2019 en sesiones ordinarias.

"Entendemos que, lamentablemente no podemos ir contra los hábitos culturales, vimos a lo largo de los años que los municipios fracasan con la iniciativa de pirotecnia cero, por ello lo que queremos es que se haga una ordenanza de forma gradual, por este motivo es que decidimos hacer docencia en las escuelas para empezar a educar, jornadas de concientización, y creemos que de esta manera, en el futuro veremos los resultados" aseveraron desde Patitas Callejeras a El Tribuno.

Un acuerdo fructífero es el que se realizó entre las tres protectoras y los comerciantes de la Ciudad Termal. "Acordamos que los comerciantes nos van a colaborar en esta iniciativa, permitiendo en un primer paso colocar las cartelerías de prevención para el uso responsable de pirotecnia no estruendos".

"Es la primera vez que en la provincia se llega a un acuerdo tan significativo e importante en base al consenso y de forma racional, esto es algo que no se da en todos los municipios", expresaron los miembros las organizaciones protectoras.

"Además uno de los comerciantes, propuso vender una pirotecnia especial denominada Yo amo a mi mascota que no tiene nada de ruidos, únicamente tienen luces, y la verdad que está bueno ya que este tipo de pirotecnia no afecta a los ancianos, niños ni animales".

Por otro lado, los integrantes también dijeron que "no pretendemos que estas fiestas no se tire nada de cohetes, por ello, vamos a empezar a educar para que de acá a dos años quizás, ya no tengamos que hablar de esto, por eso pretendemos que se vaya reduciendo", dijeron.

"La verdad que estamos muy contentos que ellos hayan entendido la gravedad de la situación, por eso les agradecemos a los comerciantes que estuvieron reunidos el fin de semana y pudimos lograr este acuerdo", destacaron.

"Este acuerdo nos da mucha esperanza a las tres protectoras, ya que la unión hace a la fuerza, y esa es la idea, unirnos por el bien de todos".

Un trabajo de docencia es el que acordaron realizar las tres protectoras, en los diferentes establecimientos escolares.

"Se hará entrega de folletos, y realizaremos charlas a lo largo del mes y lo que queda del año para lograr una concientización y un mayor compromiso a la hora de la tenencia de animales", afirmaron desde las protectoras a El Tribuno.

"Además estaremos haciendo un trabajo conjunto con un voluntariado del secundario que eligió una de las protectoras, para hacer una intervención social", relataron.

Una causa con muchas consecuencias

Existen personas con autismo, ancianos y animales que sufren.

En el caso del autismo, hay muchas personas que sienten verdadero pánico ante los petardos y fuegos artificiales, en resumen, todo lo relacionado con la pirotecnia. Las explosiones, principalmente, les generan un nivel de ansiedad, estrés y un miedo inmenso.

Los ancianos, los bebés, y las personas convalecientes soportan con incomodidad y malestar el ruido ensordecedor y la contaminación acústica provocada por estos artefactos. También personas con capacidades diferentes e hipersensibilidad sensorial, sufren las consecuencias de la molesta pirotecnia. Miedo, estrés, palpitaciones, taquicardia, infartos, afectación del sistema inmunitario y, en caso de enfermedad, empeoramiento de la salud.

En el caso de los animales, específicamente los caninos, sufren algún tipo de trastorno derivado del uso de petardos y fuegos artificiales. Los síntomas más comunes, aunque no se exteriorizan en todos los canes a la vez o por igual, son: náuseas, sensación de irrealidad, miedo a morir, taquicardias, aturdimiento, temblores y falta de aire. La causa que provoca este miedo irracional en los perros es el desconocimiento que tienen acerca del origen de los ruidos y, por lo general, el pánico suele ir en aumento a lo largo de la vida.

Lo más común es que los perritos, engloben estas manifestaciones en dos comportamientos diferentes: esconderse o huir, siendo la segunda pauta mucho más peligrosa.

Sumado a toda la problemática, la manipulación y uso de la pirotecnia trae aparejado que cada año que muchas personas, incluidos niños, tengan que ser atendidas de emergencia por mutilaciones, fracturas y luxaciones, heridas, lesiones oculares con perforación y penetración de cuerpos extraños, hipoacusia por perforación del tímpano y quemaduras de diversa consideración entre otros.