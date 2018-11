Veloso, médico de Conmebol, firmó un informe sin saber que Pablo Pérez estaba lastimado en un ojo

El uruguayo José Veloso, uno de los cuatro integrantes del cuerpo médico de Conmebol que firmó el informe sobre las agresiones a los jugadores de Boca en la previa de la revancha con River por la Copa Libertadores, reveló hoy que el escrito fue realizado “sin saber” que Pablo Pérez tenía lastimado el ojo izquierdo.

En ese sentido, explicó que el informe se hizo una hora antes de la salida del jugador Pablo Pérez rumbo al Sanatorio Otamendi porteño, donde se comprobó que sufrió una lesión en el ojo izquierdo “que le imposibilita la visión” y que estaba “en inferioridad de condiciones” para jugar, lo que provocó la postergación del partido en dos ocasiones.

“Se hizo sin saber que había un jugador con el ojo lastimado. Yo no fui a hacer ninguna evaluación de si alguien estaba apto para jugar”, contó y aseguró que, como lo indica el informe, las condiciones estaban dadas para que se disputara el encuentro.

Veloso, que tiene cargo de oficial de control andoping en Conmebol desde 1995, reconoció estar “afectado por la vergüenza” luego de todo lo que pasó durante el fin de semana. “Estoy afectado por la vergüenza. Yo no fui a hacer ninguna evaluación de si alguien estaba apto para jugar. El informe se hizo sin saber que había un jugador lastimado”, insistió.

“En lo que pasó después no fui consultado. El club presenta una lista de dieciocho jugadores aptos y es el médico que debe controlar. Me enteré de lo que pasó como ustedes. Tiene que quedar claro que donde yo trabajé no hice ninguna evaluación. A ninguno de los médicos se nos planteó examinar a tal jugador”, agregó.

La Conmebol emitió el sábado un comunicado en el que informó que “desde el punto de vista médico no existe una causal para la suspensión del encuentro” entre River y Boca por la Copa Libertadores.

“Los jugadores del club Boca Juniors sufrieron lesiones de piel superficiales en miembro superior, miembro inferior, facial y tronco, del mismo modo dos jugadores refirieron lesiones en la córnea, la cual no se pudo confirmar por nuestro cuerpo médico”, señaló el informe, firmado por los doctores Veloso, Osvaldo Pangrazzio, Francisco Mateu y Jorge Pagura.



Lo cierto es que cuando Pablo Pérez regresó al estadio “Monumental” el sábado, Boca presentó ante la Conmebol el informe del médico oftalmólogo Alejandro Weremczuk, quien detalló que padeció “una conjuntivitis química, erosión conjuntival inferior, que le produjo bastante molestia”.