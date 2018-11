Bullrich: “No hubo ninguna interna o zona liberada: hubo violentos”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó que haya habido “una zona liberada” o una “interna policial” en el marco del ataque al micro que conducía a los jugadores de Boca al estadio Monumental.

“No hubo ninguna interna policial, no hubo zona liberada, solo hubo violentos”, afirmó la ministra Bullrich en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno.

“Los responsables son los que tiran la piedras, los que agreden, los que generan acciones violentas, esos son los que tienen que ir presos”, afirmó Bullrich, tras sostener que “no es responsable el prefecto que está parado, o el policía que está aguantando la violencia”.

La ministra, en conferencia de prensa, afirmó que “acá no hubo ninguna zona liberada”, y enfatizó “acá hubo violentos que tiraron piedras y esos tienen que ir presos”.

Bullrich tras remarcar que no hubo “ninguna interna policial”, aseguró que la Policía Federal no intervino en la seguridad en la cancha de River.

Una de las versiones para tratar de entender los motivos por los cuales el micro de Boca fue agredido hablaba sobre una interna en el seno de los efectivos policiales que habrían “liberado” la zona por donde iba a pasar el ómnibus.

Por otra parte, al ser consultada sobre las responsabilidades de los incidentes del River-Boca, por la final de la Copa Libertadores, afirmó “no tenemos diferencias en este tipo de operativos” y aclaró que “trabajamos en equipo” con la Ciudad.