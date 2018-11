Para Barreto, la denuncia en su contra tuvo una "connotación política"

En continuación con el juicio a las seis personas imputadas por las estafas cometidas en la entrega de terrenos en la ampliación de Parque la Vega en 2016, hoy comenzó a declarar el exfuncionario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto quien dijo que la acusación en su contra es de tinte "político".

Barreto, quien está acusado por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos) en concurso real, como jefe organizador declaró después de que dieran su testimonio las dos últimas testigos y denunciantes.

La audiencia se reanudará mañana, oportunidad en la que Barreto concluirá su declaración respondiendo a las preguntas de las partes. También está previsto que declaren los dos imputados que faltan: Marcela Cinthia Martínez y Víctor Rodrigo Diez Tizón. La audiencia de alegatos se llevaría a cabo el viernes 30 de noviembre.

En el juicio también están imputados Esteban del Corazón Jesús Clemente, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (20 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación ilícita y partícipe necesario en concurso real; Víctor Rodrigo Diez Tizón, por asociación ilícita; Marcela Cinthia Martínez, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (4 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesaria en concurso real; Nelson Horacio Salazar, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (7 hechos) y exacciones ilegales simples (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real; Roberto Martín Nellessen por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario, en concurso real.

Entre otras cosas, Diego Nicolás Barreto afirmó hoy que la denuncia en su contra “tuvo una connotación netamente política”. Indicó que la toma de terrenos en ampliación Parque La Vega se hizo en un año electoral y siempre hubo conflictos en todos los loteos que hacía la subsecretaría. Precisó que fue en el contexto de la toma que conoció a Esteban Jesús Clemente, porque le dijeron que era un dirigente con llegada entre la gente y que él podía interceder para que el conflicto se resolviera sin necesidad de llegar a un desalojo. “Lo conocí en la toma y él después se sumó con otra gente a Miles, mi partido, pero nunca le dije que pida plata por los lotes”, precisó.

Barreto afirmó que, en 2013, cuando se lanzó como candidato, jamás le dijo a la gente “que tenía que pagar por un lote, a nadie, y mucho menos dejarse apretar políticamente”.

El imputado remarcó que todo el mundo quería un terreno en ampliación Parque La Vega porque es una zona con muy buena ubicación. “Recibía presiones de todos lados –aseguró-. Eso fue lo que llevó a que se desencadene este problema. Cuando me enteré por los medios que me mencionaban como jefe de una asociación ilícita me presenté en la Fiscalía. Es un error gravísimo”, enfatizó.

“Hay una animosidad contra mi persona. Pido que esto se aclare pronto. Que salga a la luz la verdad”, concluyó Barreto, quien a continuación respondió a preguntas de la fiscalía y de las defensas.



La causa se inició el 5 de febrero de 2016, a raíz de numerosas denuncias por manejos irregulares en la entrega de terrenos que se hacía a través de la Secretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia.