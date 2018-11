Polémica mundial tras el anuncio de los primeros bebés modificados genéticamente

Un investigador chino alega haber ayudado a crear a los primeros bebés genéticamente editados, unas gemelas nacidas este mes cuyo ADN dice alteró con una poderosa herramienta nueva capaz de reescribir el proyecto original de la vida.

De ser cierto, sería un gran salto para la ciencia con profundas implicaciones éticas.

Un científico estadounidense señaló que participó en el trabajo de edición genética en China, el cual está prohibido en Estados Unidos porque los cambios en el ADN pueden pasar a las generaciones futuras y se corre el riesgo de que otros genes resulten dañados.

Muchos científicos creen que es demasiado riesgoso intentarlo, y algunos denunciaron que el informe chino equivale a experimentar con seres humanos.

Resistir a una infección futura de VIH

El investigador, He Jiankui de la ciudad de Shenzhen, dijo que alteró embriones para siete parejas durante tratamientos de fertilidad, y hasta ahora ha obtenido un embarazo. Dijo que su meta no era curar ni prevenir una enfermedad hereditaria, sino intentar otorgar una característica que poca gente tiene en forma natural: una capacidad de resistir una infección en el futuro con VIH, el virus que provoca el sida.

Señaló que los padres involucrados declinaron ser identificados o entrevistados, y que él no revelará dónde viven ni dónde se efectuó el trabajo.

No fue confirmado aún por la ciencia

Nadie confirmó la afirmación de He en forma independiente, ni ha sido publicada en una revista, donde sería examinada por otros expertos. Dio a conocer su labor en Hong Kong el lunes a uno de los organizadores de una conferencia internacional sobre edición genética que comenzará el martes, y previamente en entrevistas exclusivas con The Associated Press.

‘‘Siento una fuerte responsabilidad que no es sólo por hacer algo por primera vez, sino también para poner el ejemplo‘, le dijo He a la AP. ‘‘La sociedad decidirá qué hacer después‘ en términos de permitir o prohibir ese tipo de adelantos científicos.

Más de 120 científicos chinos condenaron el anuncio de su colega He Jiankui sobre el nacimiento de dos bebas genéticamente modificadas para no contraer el VIH, en una carta abierta en la que afirman que experimentar en humanos es una "locura" e implica graves consecuencias potenciales.

El texto fue firmado por científicos de varias instituciones, incluidas las universidades de Tsinghua, Beijing y Fudan y la Academia China de las Ciencias.

"Estas transformaciones irreversibles del material genético humano, que son altamente inciertas en ciencia se mezclarán inevitablemente en el grupo genético humano", afirma la carta divulgada por DPA.

Los investigadores dicen que "es posible que los bebés nacidos estén sanos durante un período de tiempo, pero los riesgos y daños potenciales para el grupo humano (...) son incalculables".

También lamentaron que la experimentación es un "duro golpe para la reputación mundial de la ciencia china", y pidieron que las autoridades de inspección actúen cuanto antes y lleven a cabo una investigación del caso.

"Se ha abierto la caja de Pandora y quizás tengamos una posibilidad de cerrarla antes de que los daños sean irreparables", advirtieron.

Sin embargo, un famoso genetista, George Church de la Universidad de Harvard, defendió el intento de edición genética para VIH, lo que definió como ‘‘una creciente e importante amenaza a la salud pública‘.

‘‘Creo que es justificable‘, dijo Church sobre ese objetivo.

En años recientes los científicos han descubierto una manera relativamente sencilla de editar genes, los filamentos de ADN que gobiernan el cuerpo. La herramienta, de nombre CRISPR-cas9, posibilita las operaciones de ADN para proveer de un gen necesario o deshabilitar uno que causa problemas.

Jennifer Doudna

Una de las descubridoras de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9, la estadounidense Jennifer Doudna, criticó también el anuncio de He.

"Si se verifica, este trabajo es una ruptura de las precauciones y aproximación transparente de la aplicación de la comunidad científica global de CRISPR-Cas9", dijo hoy Doudna, profesora de Química y Biología Molecular y Celular de la Universidad de California en Berkeley.

Doudna señaló que la investigación de He todavía no fue publicada ni sometida a una revisión por pares por la comunidad científica.

La investigadora participa en Hong Kong de la Cumbre de Edición Genómica Humana, a la que también tiene previsto asistir He.

Si un análisis científico ratifica este trabajo, confirmará "la necesidad urgente de confinar el uso de la edición genética en embriones humanos a escenarios en los que exista una clara necesidad médica no cubierta y en los que no sea viable otra aproximación" terapéutica, subrayó.

El mecanismo CRISPR-Cas9 se conoce desde hace casi tres décadas y en 2003 el microbiólogo español Francisco Martínez Mojica descubrió que es el que emplean los microorganismos para defenderse, cortando material genético de los virus e incorporando ese material a su propio ADN.

El descubrimiento de Mojica fue la base para que Doudna y la investigadora francesa Emmanuelle Charpentier consiguieran, años después, reproducir artificialmente el sistema y planteasen en 2012 que podría utilizarse para modificar el genoma de forma precisa, también el de los seres humanos.